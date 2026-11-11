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Son anda müdahale: esnaf el frenini çekerek yaşlı kadını kurtardı

Sivas Kültür Sokak'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili geri kaydı; yaşlı kadın ezildi, esnaf Perihan Yılmaz canla durdurarak olayı önledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Son anda müdahale: esnaf el frenini çekerek yaşlı kadını kurtardı

Sürücüsüz aracın geri kayışı ve esnafın müdahalesi

Sivas'ta Halil Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana gelen olayda, bir sürücünün el frenini çekmeyi unutarak araçtan inmesi zincirleme tehlikeye yol açtı. Vatandaşın pide almak için aracından indiği sırada araç geri kaydı; o esnada dışarı çıkmaya çalışan yaşlı kadın yere düştü ve otomobilin bacaklarının üzerinden geçti. Geriye doğru kayan araç park halindeki başka bir otomobile çarptı ve hızlanarak kontrolden çıktı.

Olayın gelişimi:

Geri geri giden aracın park halindeki otomobile çarpmasıyla birlikte araç ivme kazandı; bu anlar çevredeki işyerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aracın içinde olmadığı ve otomobilin kendi kendine hareket ettiği görülüyor. Olay yerinde bulunan esnaf Perihan Yılmaz, aracı fark edip müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Görgü tanığının ifadesi:

Perihan Yılmaz yaşananları anlattı: 'Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra dikkatli bakınca arabanın şoförünün olmadığını gördüm. Çocuklu bir kadın da arabanın peşinden koşuyordu. Arabaya koşup el frenini çektim. Tabi öncesinde araba teyzenin ayaklarının üzerinden geçmiş ve bizim araca çarpmıştı. El frenini çekince durdu. Teyze çok kötüydü ve çocuk vardı o da ağlıyordu. Onları iş yerime aldım ve teyze için ambulansa haber verdik. Şoför zaten yaşlı bir amcaydı, el frenini yarım kaldırmış. Yanındaki kız da bağırınca teyze yanlışlıkla el frenini indirmiş. Ardından araba hızlanınca korkup inmiş. Zaten yeni ameliyat olmuş, araba teyzenin ayaklarının üzerinden geçti. Ambulans geldi, sonra teyzeyi götürdüler.'

Yılmaz'ın zamanında müdahalesi, daha ağır bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı yaşlı kadına müdahale edildi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının birleştirilmesiyle olayın sürücünün el frenini tam olarak çekmemesi ve sonrasında yaşanan panik zinciri netleşti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, park ve duruş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı; benzer kazaların önlenmesi için araçtan inerken el freninin kesinlikle kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sürücüsüz otomobil yaşlı kadını ezdi: Faciayı kadın esnaf böyle önledi

Sürücüsüz otomobil yaşlı kadını ezdi: Faciayı kadın esnaf böyle önledi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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