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Rizespor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı: Borelli iki golle farkı getirdi

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı Borelli'nin 12. ve 32. dakikalardaki golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rizespor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı: Borelli iki golle farkı getirdi

Rizespor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı: Borelli iki golle farkı getirdi

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın iki golünü de Borelli kaydederken, Trabzonspor kalesinde Onana etkili kurtarışlar yaptı ancak yediği golleri önleyemedi.

maçtan önemli anlar:

5. dakika: Çaykur Rizespor atağında Borelli’nin pasında topla buluşan Laçi ceza sahası dışında şansını denedi; kaleci Onana gole izin vermedi.

12. dakika: Sağ kanattan Mithat’ın pasında topu önünde bulan Borelli’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

32. dakika: Sağ kanattan Mebude’nin ceza sahasına gönderdiği pasta tekrar topla buluşan Borelli’nin vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar.

Çaykur Rizespor (muhtemel 11): Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut, Borrelli. Yedekler: Zafer Görgen, Mocsi, Tayyip Talha Sanuç, Diakite, Mihaila, Varesanovic, Sowe, Taha Şahin, Can Bozdoğan, Doicaru. Teknik direktör: Recep Uçar.

Trabzonspor (muhtemel 11): Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Nwaiwu, Pina, Melih Kabasakal, Fabinho, Aral Şimşir, Muçi, Salah, Franculino. Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Ozan Tufan, Umut Nayir, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu. Teknik direktör: Thomas Reis.

Goller: Borelli (dk. 12, 32) — Çaykur Rizespor.

Sarı kartlar: Ariss (Çaykur Rizespor), Fabinho (Trabzonspor).

İlk yarı, ev sahibinin agresif başlangıcı ve özellikle kanatlardan gelen ataklarla şekillendi. Borelli'nin iki isabetli vuruşu Rizespor'u skor avantajına taşırken, Trabzonspor ikinci yarıda cevap arayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, TRABZONSPOR’U AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, TRABZONSPOR’U AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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