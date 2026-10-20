Yunus Akgün'den Lille sınavı: galatasaray için çıkış arayışı

maç öncesi değerlendirme

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacakları Lille sınavı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yunus, takımın bu maça büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

maç hedefleri ve beklentiler:

Yunus Akgün, hedeflerini net ifade etti: "Yarınki maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." Zor bir karşılaşma olacağını kabul eden oyuncu, takımın kendi gücüne ve kalitesine inandığını belirtti. "Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İnşallah yarın kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz" sözleri maçın önemini özetledi.

Topluluğa ve teknik ekibe yönelik de bir mesajı vardı; hocalarının dünkü doğum gününü hatırlatarak, "Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

pozisyon tercihi ve rakip değerlendirmesi:

Yunus, sahadaki görev aldığı mevkiler hakkında da bilgi verdi: "Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında hoca bana görev veriyor. Her yerde oynayabiliyorum." Akademide forvet pozisyonunda da deneyimli olduğunu anlatan Akgün, sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarının kendisi için daha uygun olduğunu söyledi.

Rakip takımda forma giyen milli kaleci Berke Özer ile geçmişe dayanan dostluğuna da değinen Yunus, Berke'yi kişilik olarak sevdiğini ve alt yaş gruplarında birlikte çıktıkları maçlara atıf yaptı: "U17 Avrupa Şampiyonası’nda beraber yarı final oynadık. Şu anda da Lille’de çok iyi bir performans sergiliyor." Yunus esprili bir dille, "Yarınki maçta biraz mola verirse iyi olur" diyerek hem rakibe saygı hem de rekabeti dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle ilgili değerlendirmesinde, takımın Sporting mücadelesinde iyi başladıklarını ancak kırılma anlarında yaşanan bireysel hataların oyunu etkilediğini belirtti. "Şampiyonlar Ligi’nde konsantrasyonunuz bozulduğu anda rakip sizi cezalandırabiliyor" uyarısında bulunarak, daha dikkatli ve iyi çalışmaları gerektiğini vurguladı. Son olarak Yunus, takımın hedefini yineleyerek, "İnşallah yarınki maçı kazanarak en iyi şekilde buradan üç puanla evimize dönmek istiyoruz" dedi.

GALATASARAYLI FUTBOLCU YUNUS AKGÜN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI LİLLE MAÇINI KAZANARAK ÇIKIŞ YAPMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTEREK, HEM CAMİAYI HEM DE TARAFTARLARI MUTLU ETMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.