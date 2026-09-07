Erdoğan'dan uyarı: bu topraklarda egemenliğimizi kimse sınayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ve 71. kabine toplantısı olarak kayda geçen oturumun ardından yaptığı açıklamada tarih vurgusu, bölgesel güvenlik politikası, ekonomi verileri ve büyük çaplı organizasyon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda adalet, ekonomi, şehircilik ve sokakların emniyetinin artırılması gibi konuların istişare edildiğini belirten Erdoğan, vatandaşların refahı, huzuru ve güvenliğini artıracak kararların alındığını açıkladı.

Tarih ve kimlik vurgusu:

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tarihten kopuk bir başlangıç olarak görmediklerini ifade ederek mazisi olmayanın istikbali olamayacağı anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı mirasının yok sayılmasına yönelik yaklaşımları eleştiren Erdoğan, bu tarz tarih okumalarını iyi niyetli bulmadıklarını belirtti. Bu çerçevede, milletin binlerce yıllık tarihine sahip çıkmaya devam edeceklerini ve ecdadın izlerini takip edeceklerini vurguladı.

Güvenlik, bölgesel duruş ve Malazgirt mesajı:

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarına değinen Erdoğan, burada verilen mesajların muhataplarına ulaştığını ve bunun ardından ortaya çıkan seslerden memnun olduklarını belirtti. Erdoğan, vakur ve soğukkanlı duruşun kimseyi farklı hayallere sevk etmemesi gerektiğini ifade ederek kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek vatan edinilen bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayacaklarını söyledi. Bölgesel hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin hiçbir ülkenin, toplumun ya da inanç ve kültürün karşısında olmadığını, ancak her hukuksuzluğa ve zorbalığa kimden gelirse gelsin karşı duracağını belirtti.

Deniz kazaları ve arama kurtarma çalışmaları:

Girne açıklarında yaşanan yolcu gemisi kazasına ilişkin bilgi veren Erdoğan, kazada 239 kişinin kurtarıldığını, maalesef 14 kişinin vefat ettiğini ve 14 kişinin halen kayıp olduğunu açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile iş birliği içinde arama çalışmalarına destek verildiğini belirten Erdoğan, söz konusu çalışmalarda 9 gemi ve 11 hava aracıyla destek sağlandığını söyledi. Ayrıca kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kaptan dahil 8 mürettebatın gözaltına alındığını ifade etti. Silivri açıklarındaki kuru yük gemisi kazasıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğünü dile getirdi.

Dış politika ve bölgesel iş birliği:

Erdoğan, Türkiye'nin tarihî ve kültürel bağları ile geniş coğrafyada yürüttüğü dış politika çabalarını anlattı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, teşkilatın nüfusu ve ekonomik potansiyeline vurgu yaparak Türkiye'nin teşkilatla artan ticaret hacmini daha dengeli artırma hedefini paylaştı. Bişkek'te gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne iştirak ettiklerini ve zirvede enerji güvenliği ile bağlantısallık konularını öne çıkardıklarını bildirdi.

Ekonomi verileri ve Orta Vadeli Program:

Ağustos ayı ihracat verilerine değinen Erdoğan, mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olduğunu ve Ağustos ayında rekor kırıldığını belirtti. İhracatın 2026'nın ilk 8 ayında 185 milyar dolar seviyesine ulaştığını, yıllıklandırılmış ihracatın ise 280,3 milyar dolar olduğunu aktardı. Sene sonu hedefi olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolar fark kaldığını söyledi. Ekonomi politikasında enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen yaklaşımların devam edeceğini, Orta Vadeli Program ile önümüzdeki üç yılın makroekonomik rotasının belirlendiğini ifade etti.

Altyapı, COP31 ve kentsel dönüşüm projeleri:

Erdoğan, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıklarını anlattı. Organizasyonun Antalya Expo alanında gerçekleştirileceğini ve alanın 1,1 milyon metrekare olduğunu belirterek altyapı, ulaşım ve güvenlik hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. TOKİ tarafından tamamlanan 38 kilometrelik yol çalışmasının trafiği rahatlatacağını ve bu yatırımların kalıcı fayda sağlayacağını vurguladı. Ayrıca kiralık konut projesi kapsamında başvuruların 14 Eylül'de alınmaya başlanacağını, ekim ayında ilk 1000 kiralık konut kurasının çekileceğini açıkladı. 'Yarısı Bizden' kampanyasının süresi de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı; Erdoğan, kampanya kapsamında İstanbul'da dönüşümü ilerleten rakamları paylaşarak projeyi ve hedefleri değerlendirdi.

Konuşmasının sonunda Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili iyi dileklerini iletti ve okullarda alınan güvenlik tedbirlerine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.