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Edirne meclisinde toplantı sonrası tansiyon yükseldi

Edirne Belediye Meclisi'nin Olağan Eylül Ayı Birleşimi sonrası AK Partili Celal Demir ile Yeni Partili Asım Uyguner arasında sözlü tartışma büyüyüp arbedeye dönüştü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Edirne meclisinde toplantı sonrası tansiyon yükseldi

Edirne belediye meclisi toplantı sonrası gerilim yaşandı

Edirne Belediye Meclisi'nin Olağan Eylül Ayı Birleşimi tamamlandıktan sonra salon içinde tartışma çıktı. AK Partili meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede sertleşti ve arbedeye dönüştü.

sözlü tartışmanın büyümesi:

Toplantının bitişinin hemen ardından, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan karşılıklı sözlü atışma hızla alevlendi. Taraflar arasındaki sözlü çatışma, çevredeki kişilerin müdahalesine kadar vardı. Müdahale ile taraflar birbirinden uzaklaştırıldı ve olay bu şekilde sona erdirildi.

görüntüler ve salonun atmosferi:

Yaşanan gerginlik ve salonda oluşan hareketlilik güvenlik kamerasına ve diğer kayıt cihazlarına yansıdı. Görüntülerde tartışmanın başlangıcındaki sözlü atışmalar ile arbede anı, çevredekilerin araya girip tarafları ayırdığı anlar yer alıyor. Olayda yaralanma veya başka bir müdahale bilgisi paylaşılmadı.

Meclis üyeleri arasında çıkan bu tür olaylar, toplantı sonrası salon düzeni ve iletişim kültürü üzerine yeni soru işaretleri oluşturuyor. Yetkililerden veya meclis sözcülerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ’NDE TOPLANTI SONRASI GERGİNLİK

EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ’NDE TOPLANTI SONRASI GERGİNLİK

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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