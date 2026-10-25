Son görev: istihbarat albay Sayit Gökgöz uğurlandı

tören ayrıntıları:

Ankara'da dün meydana gelen bir olayda askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat albay Sayit Gökgöz (53) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında yakınları ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Şehidin naaşı üzerinde yapılan duaların ardından tören, yakınlarının ve törene katılanların taziye ve vedasıyla devam etti.

ailesi ve yakınlarının durumu:

Törende anne Nuriye ve baba Hilmi Gökgöz güçlükle ayakta dururken, şehidin eşi Fadime ile çocukları Selen ve İremnur Gökgöz gözyaşlarına boğuldu. Aile fertleri tören boyunca destek aldı ve kentteki birçok kişi taziyelerini iletti.

katılımcılar ve protokol:

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer, tören boyunca şehide saygı duruşunda bulunup ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ŞEHİT İSTİHBARAT ALBAY SAYİT GÖKGÖZ (53)