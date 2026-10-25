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İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor

Bebek'te Ayyıldız Teknesi'nde düzenlenen iki saatlik törenle Pakistan ve Hindistanlı 120 kişilik grup, Türkiye'de yetişen gelini uğurladı; boğaz düğünleri rağbet görüyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor

İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor

İstanbul, bu kez düğün turizminin merkezi olarak öne çıktı. Bebek açıklarında demirli Ayyıldız Teknesi, Khan ailesinin kızının nikâh merasimi için dün akşam denize açıldı. Pakistan’dan İstanbul’a iş için yerleşen ailenin genç kızı, Türkiye’de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra teknede gerçekleştirilen törenin ardından Avustralya’ya doğru yola çıktı.

Gecenin akışı ve konuk profili:

Törende yaklaşık 120 kişilik bir konuk grubu yer aldı; konukların yarısı doğrudan Pakistan’dan gelmişti. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saatlik bir boğaz turuyla sürdürülen merasim, İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildi. Genç çiftin yakın çevresinden, aralarında bir Türk üniversite arkadaşının da bulunduğu davetliler, çift için iyi dileklerde bulundu. Tekne gece 22.00 civarında Bebek sahiline döndü ve misafirler minibüs ve özel araçlarla konaklayacakları yerlerine yönlendirildi.

Boğazda organizasyon tercihleri ve maliyetler:

Ayyıldız Tekne firmasının ortaklarından Musa Derdimentoğlu, Pakistan’ın yanı sıra Hindistan, İran ve Arap Körfez ülkelerinden gelen misafirlerin Boğaz’a ve teknelere düğün ile çeşitli merasimler için yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Yemekli organizasyonlarda kişi başı tavuklu menü için 2.000 TL, etli menü için 3.000 TL civarında fiyatlandırma uygulanıyor. Aperitif ikramlı, daha ekonomik organizasyonlarda ise gemiler genelde saat başı ücretlendirilebiliyor. Firmalar, teknelerde oturarak yemekli hizmeti 150 kişiden 400’e kadar misafir ağırlayacak şekilde sunabiliyor.

Etkinlik, İstanbul’un coğrafi ve hizmet avantajını kullanarak uluslararası konuklara hem görsel bir ortam hem de kültürel yakınlık sağlayabildiğini gösteriyor. Boğaz turları; ailelerin, farklı ülkelerden gelen davetlilerin ve çiftlerin ihtiyaçlarına göre esnek seçenekler sunarak kent içi düğün turizmini canlı tutuyor.

MİSAFİRLER PAKİSTAN&#039;DAN DÜĞÜN İÇİN İSTANBUL&#039;A GELDİ.

MİSAFİRLER PAKİSTAN'DAN DÜĞÜN İÇİN İSTANBUL'A GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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