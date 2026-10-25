Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu

Bozüyük'te KPSS oturumu güven içinde tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim oturumu sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava zamanında yetişememe ve belge unutma gibi son dakika sorunlarına müdahale etti. İlçe genelinde sınav, planlandığı gibi sekiz okulda sürdü.

polisin müdahalesi:

Sınav saatine kısa süre kala okullarına yetişemeyen 3 aday, polis ekipleri tarafından ekip araçlarına alınarak sınava girecekleri okullara zamanında ulaştırıldı. Sınav giriş belgesini unutan 1 aday için ise ekipler gerekli desteği sağlayıp belgenin temin edilmesini sağladı. Ayrıca belge ya da bilgilendirme konusunda yardım talep eden 15 vatandaşa de ekipler tarafından destek verildi.

sınav akışı ve güvenlik:

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan önlemler ve gösterilen hızlı müdahale sayesinde sınav süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Görevliler, sınav merkezlerinde düzenin korunması ve adayların zamanında sınav salonlarına alınması için hazır bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMUNDA SINAVA GEÇ KALMA RİSKİ BULUNAN VE BELGELERİNİ UNUTAN ADAYLARIN İMDADINA POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ.