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Sonbahar tükenmişliğine karşı pratik motivasyon stratejileri

Mevsim geçişlerinin yorgunluk ve duygudurum dalgalanmalarını değerlendiren Psikolog Burçin Deniz, sonbahar tükenmişliğine karşı somut adımlar öneriyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:33

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbahar tükenmişliğine karşı pratik motivasyon stratejileri

Mevsimsel yorgunluğun kökeni ve belirtileri

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan dönemsel yorgunluk, enerji kaybı ve duygusal dalgalanmalar, yalnızca moral düşüklüğü olarak görülmemeli; bunlar zihinsel süreçleri doğrudan etkileyen biyolojik ve davranışsal tepkilerdir. Medicana Sağlık Grubu Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikolog Burçin Deniz, değişen çevre şartları ve azalan gün ışığının biyolojik ritmi etkileyerek davranışsal bir yavaşlamayı tetiklediğini vurguluyor.

Gündüz süresinin kısalması ve havaların soğuması, açık alan aktivitelerinin azalmasına; bu da günlük yaşamda bireye keyif veren dış uyaranların kısıtlanmasına yol açar. Medicana International İzmir Hastanesi Psikoloji Uzmanı Klinik Psikolog Burçin Deniz'in ifadesiyle, açık alan aktiviteleri ve sosyal etkileşimler daraldıkça, yaşamdan alınan tatmin azalır ve bu durum çökkün duygulanımı besleyen bir zemine dönüşebilir.

Çevresel değişimlerin davranışa yansımaları:

Soğuyan hava ve kısalan günler, fiziksel aktivite, sosyal temas ve dış pekiştireçlerin azalmasına neden olur. Bu değişimlerin sonucu olarak bireyler kademeli bir şekilde içe kapanma, eylemsizlik ve tatmin kaybı yaşar; giderek azalan dış ödüller zihnin ihtiyaç duyduğu ödül mekanizmasını zayıflatır.

Ruminasyonun rolü ve zihinsel döngüler:

Klinik Psikolog Burçin Deniz, çevresel değişimlerle başlayan davranışsal çekilmeye sıklıkla ruminasyon mekanizmasının eşlik ettiğini belirtiyor. Ruminasyon; kişinin, 'Neden böyle hissediyorum?', 'Neden eski performansımda değilim?' gibi sorulara aşırı odaklanarak zihni çözümsüz bir döngüye sokmasıdır. Bu tür düşünsel tekrarlar eylemsizliği pekiştirir ve mevcut keyifsizlik hissini derinleştirir.

Yaz aylarının barındırdığı dış pozitif pekiştireçlerin sonbaharda azalması, özellikle artan sorumluluklara aynı tempoda yetişmeyi bekleyen mükemmeliyetçi eğilimli bireylerde tükenmişlik riskini artırır. Bu zincirleme süreç; artan uyku ihtiyacı, karbonhidrat ağırlıklı beslenme isteği ve sosyal izolasyonla iç içe girerek kısır bir döngü oluşturabilir.

Pratik müdahaleler ve günlük stratejiler

Klinik Psikolog Burçin Deniz'in önerdiği temel yaklaşım, motivasyonun kendiliğinden gelmesini beklememek ve eylem tetikleyicileri oluşturmak üzerine kurulu. Bu, bilişsel bekleyişi değil, davranışsal adımları merkeze alan bir stratejidir.

Eylem motivasyonunu başlatmak:

Günlük yaşamda küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek; dışarı çıkmak için yapılandırılmış zaman blokları ayırmak ve fiziksel hareketi artırmak, ödül mekanizmasını yeniden canlandırmaya yardımcı olur. Dış uyaranlar azaldığında, bireyin kendi planladığı faaliyetler dış pekiştireç görevi görebilir.

Zihinsel alışkanlıkları esnetmek:

Ruminasyona karşı farkındalık geliştirmek ve düşünceleri esnek bir bakış açısıyla değerlendirmek önemlidir. Burçin Deniz, zihnin felaketleştirici yorumlarına takılmak yerine daha esnek ve çözüm odaklı bir iç dil benimsenmesini öneriyor. Bu yaklaşım, düşünsel döngünün eylemsizliği beslemesini azaltır.

Uzman desteği ve sınırların belirlenmesi:

Mevsimsel yorgunluk ve isteksizlik doğal ve geçici olabilir; ancak Klinik Psikolog Burçin Deniz, bu sürecin klinik boyuta ne zaman geçtiğine dikkat çekiyor. Eğer çökkün duygu durum, önceden keyif alınan aktivitelere karşı tam ilgisizlik ve belirgin işlevsellik kaybı ile birlikteyse veya şikâyetler iki haftadan uzun sürüyor ve günlük yaşam belirgin şekilde kısıtlıysa, mutlaka uzman desteğine başvurulmalı. Böyle durumlarda tablo, 'mevsimsel afektif bozukluk' boyutuna taşınabilir ve profesyonel müdahale gerekebilir.

Sonuç olarak, sonbahar tükenmişliğiyle başa çıkmak bir bekleyiş değil, planlı küçük adımların uygulanması sürecidir. Çevresel değişimlerin farkında olmak, ruminasyonu azaltmak ve günlük yaşamda eyleme geçirecek somut araçlar geliştirmek, mevsimsel yavaşlamanın etkilerini azaltmada temel rol oynar.

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ PSİKOLOJİ UZMANI KLİNİK PSİKOLOG BURÇİN DENİZ

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ PSİKOLOJİ UZMANI KLİNİK PSİKOLOG BURÇİN DENİZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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