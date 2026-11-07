Sonbahar uyarısı: doğadan toplanan mantarlar görünenden daha tehlikeli olabilir

uzman uyarısı:

Kütahya Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aycan Acet, sonbahar mevsimiyle birlikte doğada mantarların çoğalması nedeniyle vatandaşları uyardı. Acet, zehirli mantarların yenilebilir türlere çok benzeyebildiğini ve uzman olmayan kişilerin türleri ayırt etmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirterek, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

neden sonbahar riskli:

Acet, sonbaharda yağışların artması, nemin yükselmesi ve havanın ılık kalmasının doğada mantarın en bol çıktığı zamanı oluşturduğunu söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde mantar toplama geleneğinin sürmesi, zehirlenme vakalarını artırıyor. Zehirli türlerin birçoğu, görünüş ve doku bakımından yenilebilir türlere çok benzediği için yalnızca görüntüye dayanarak karar vermek yanılgıya yol açabiliyor.

belirtiler, gecikme ve aldatıcı düzelme:

Mantar zehirlenmelerinde görülen şikâyetler tüketilen türlere göre değişiyor. Acet, en sık karşılaşılan ilk belirtilerin mide ve bağırsakla ilgili olduğunu; bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalin ön planda olduğunu aktardı. Bazı türlerde baş dönmesi, sersemlik, bilinç bulanıklığı ve halüsinasyonlar da görülebiliyor.

Belirtilerin ortaya çıkış süresi hayati önem taşıyor: bazı ölümcül türlerde şikâyetler 6 ila 24 saat sonra başlarken, böbreklere zarar veren türlerde belirtiler birkaç gün, hatta birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor. Acet, mantar yedikten sonra uzun süre belirti görülmemesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini, ilk kusma ve ishal döneminin ardından 1-2 gün boyunca kendini iyi hissedilebileceğini ve bunun aldatıcı olduğunu vurguladı; karaciğer hasarı sessiz ilerleyebiliyor.

hayati riskler ve tedavi gereksinimleri:

Acet, mantar kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğunda akut karaciğer yetmezliği, buna eşlik eden böbrek yetmezliği ve kanama bozukluklarının rol oynadığını söyledi. Bazı ağır olgularda hastaların hayatta kalabilmesi için karaciğer nakli gerekebiliyor; böbrek hasarının ileri olduğu vakalarda ise diyaliz tedavisi uygulanabiliyor.

sosyal medya ve hatalı güven:

Uzman, mantarların sadece fotoğraflarına bakılarak yenilebilir olup olmadığına karar verilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yakın zamanda sosyal medyadaki bir fotoğrafa güvenip topladığı mantarı tüketen bir vatandaşın böbreklerinde diyaliz gerektirecek düzeyde hasar oluştuğunu ve hastanın takibinin sürdüğünü açıkladı. Bu vaka, görüntüye veya başkalarının tavsiyesine dayanarak mantar tüketmemek gerektiğini gösteriyor.

acil durumda yapılması gerekenler:

Mantar zehirlenmesi şüphesi varsa zaman kaybedilmemesi önem taşıyor. Acet, belirtilerin ağırlaşmasını beklemeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Tüketilen mantarın artığının, pişmiş hâlinin veya kusmuk örneğinin sağlık kuruluşuna götürülmesi, türün belirlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca aynı yemekten yiyen kişilerde şikâyet olmasa dahi sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Evde kusturmaya çalışmak, süt ve yoğurt tüketmek ya da bitkisel yöntemlerle tedavi aramak gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyleyen Acet, vatandaşları özellikle sonbahar döneminde doğadan toplanan ve türünden emin olunmayan mantarları tüketmemeleri konusunda uyardı.

Kütahya'da uzmanından mantar uyarısı: "Mantar yedikten sonra belirti görülmemesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor"