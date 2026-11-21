Bin 500 dron gökyüzünde çevre temasıyla birleşti

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, etkinliğin 12'nci gününde düzenlenen dron gösterisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. EXPO Kulesi etrafında gerçekleştirilen gösteride, 1.500 ışıklı dron aynı anda havalanarak kelebek, lale, dünya ve COP31 maskotu caretta caretta figürlerini oluşturdu ve güçlü bir çevre mesajı verdi.

hazırlık süreci:

Gösterinin arkasındaki lojistik dikkat çekiciydi. Dronlar özel muhafazalı çantalarda tırlara yüklenmiş şekilde geldi; her çantada 12 dron bulunuyordu. Eğitimli ekip, alana indirilen dronları önce yaklaşık 20 metrekarelik bir düzene periyodik aralıklarla yerleştirdi ve tek tek teknik kontrollerini yaptı. Organizasyonu üstlenen ekipten alınan bilgiye göre tüm hazırlıklar için sahada toplam 25 kişilik bir ekip görev aldı ve kurulumlar yaklaşık 5 saat sürdü.

teknoloji, koordinasyon ve yapay zekâ:

Uygulamanın merkezinde yazılım tabanlı bir koordinasyon vardı. Firma kurucu üyelerinden Umut Doğan, her dronun kumandayla kontrol edildiğini; ancak kalkıştan inişe kadar tüm rotaların bilgisayar ortamında planlandığını aktardı. Dronların dördüncü nesil oldukları ve havada kalma kapasitelerinin 38 dakika olduğu belirtildi. Şovun fiilen sürdüğü süre genelde 24 dakika olurken maksimum 29 dakikaye kadar çıktığı kaydedildi.

Teknik ekipten Deniz Kamiloğlu ise izleyicilerin gördüğü yaklaşık 15 dakikalık görsel şölenin arkasında asıl olarak detaylı bir operasyon bulunduğunu vurguladı. Dronların kurulumu, sistem entegrasyonu ve batarya işlemleri gibi teferruatlı işlerin gösterinin kalitesini belirlediğini söyledi. Kamiloğlu, sahada genellikle 10 kişilik bir ekip ile çalıştıklarını dile getirdi.

formasyonlar ve güvenlik:

Formasyon geçişleri sırasında yapay zekâdan yardım alındığı açıklandı. Kamiloğlu, geçişlerde AI destekli koordinat hesaplamalarının kullanıldığını ve kalkışların tamamen eş zamanlı değil, saliselerle düzenlenen sıra farklarıyla gerçekleştirildiğini anlattı. Bu yöntem, aynı anda yüzlerce dronun çarpışma riski olmadan planlı bir şekilde yükselip inmesini sağlıyor. Ayrıca dronlar gösteri sonunda tekrar tam olarak yerlerine geri iniyor; bu da iniş güvenliğinin ve yazılım doğruluğunun göstergesi.

Gösteri, COP31 katılımcıları arasında büyük beğeni topladı. Doğan, insanların canlı drone gösterisi izleme fırsatlarının sınırlı olduğunu belirterek, böyle bir deneyimin inanılmaz bir heyecan verdiğini söyledi. Organizasyon hem teknik başarı hem de çevre teması üzerinden verilen mesajın gücüyle etkinlik programının dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Bu tür büyük ölçekli dron gösterilerinin planlanması ve icrası; lojistik, pil yönetimi, yazılım koordinasyonu ve saha ekibinin deneyimini bir araya getiriyor. COP31'de sergilenen çalışma, kısa bir sürede yüksek yoğunluklu hazırlık gerektiren, teknoloji ve sanatın birleştiği bir örnek teşkil etti.

COP31'in bin 500 drondan oluşan görsel şölenini 25 kişilik ekip 5 saatte hazırlıyor