Asi Nehri'nden çıkan çuval cinayetin perde arkasını aydınlattı

Hatay'da meydana gelen cinayet soruşturmasında, dalgıç polis ekiplerinin Asi Nehri'nde yaptıkları aramada içinde ceset bulunan çuvalın bulunması olayın seyrini değiştirdi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar olduğu belirlendi.

Soruşturma kayıtlarına göre, Bezar'ın beraberlik yaşadığı M.K. ile eşi E.C.K. ve çeşitli aile üyelerinin olaya karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Bezar'ı evde bıçaklayarak öldürdükleri, daha sonra ev içinde bir varil içinde yakmaya çalıştıkları ancak cesedi yok edemeyince çuvala koydukları anlatıldı.

Soruşturmanın bulguları:

Savcılık ve polisin yürüttüğü çalışmada, cesedin varilde yakılmaya çalışıldığı, ardından çuvala konularak araçla Kuzeytepe Mahallesi'nden taşındığı ve Asi Nehri'ne atıldığı belirlendi. Delil olarak toplanan görüntüler ve bulgular, dalgıç ekiplerin nehir içindeki arama ve kurtarma faaliyetleriyle desteklendi.

Arama sırasında kaydedilen görüntülerde dalgıç polislerin su altından çıkardıkları çuval dikkat çekti; çuvalın içinde cansız beden olduğu ve olay yerinden alınan diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Soruşturma kapsamında 7 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme işlemleri sonucunda şüphelilerden 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında M.K. ve E.C.K.'nin de bulunduğu dosya kayıtlarına geçti.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dalgıç ekiplerin sudan çuval çıkarma anlarına ait görüntüler haber kaynağına yansıdı ve soruşturmanın seyrine dair önemli bir delil unsuru olarak dosyaya eklendi.

Olayın mağduru ve şüphelilerin yakın çevresine yönelik ifadeler ile adli tıp raporları da dosyada yer alıyor; bu belgeler, savcılığın iddianamesini hazırlarken kullanılacak temel unsurlar arasında sayılıyor.

DALGIÇ POLİSLERİN ARAMASI