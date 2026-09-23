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Sonbahara beden kadar ruhu da hazırlayın

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, sonbaharda azalan gün ışığının hormonları etkilediğini, psikolojinin de mevsime hazırlanması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbahara beden kadar ruhu da hazırlayın

Sonbahara beden kadar ruhu da hazırlayın

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, sonbaharda gün ışığının azalması ve kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesinin beden kadar ruh üzerinde de etkisi olduğunu belirtiyor. Mevsim geçişlerini yalnızca gardırop değişikliği olarak görmek yerine psikolojik ritimlerimizi de uyumlu hâle getirmemiz gerektiğini söylüyor.

mevsim değişikliği ve hormonlar:

Hamurcu'ya göre sonbaharın etkisiyle günler kısalıyor, dışarıda geçirilen süre azalıyor ve bunun sonucu olarak sirkadiyen ritim bozuluyor. Bu düzen değişikliğinin altında yatan mekanizmalardan bazıları melatonin ve serotonin düzeylerindeki oynamalar. Bu hormonlardaki değişim uykuda, iştahta, beslenmede, dikkatte ve konsantrasyonda belirgin farklılıklar yaratabiliyor. Ancak Hamurcu, her sonbahar hüznünün otomatik olarak depresyon anlamına gelmediğinin altını çiziyor; yazın getirdiği rahatlık ve esnek rutinlerden sonbahara dönerken yaşanan duygusal inişler çoğu kez doğal bir geçiş sürecinin parçası.

gün ışığı, rutin ve pratik öneriler:

Uzman, bu dönemde mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmanın ve açık hava aktivitelerini sınırlamamanın önemine dikkat çekiyor. Yeni bir rutin oluşturmak, bedenin ritmini yeniden uyandırmak ve sosyal çevreden tamamen çekilmemek önerileri arasında. Doğanın döngüsünden ilham alarak, yıl içinde aynı enerji düzeyinin beklendiği algısını esnetmek ve mevsimsel değişimi doğal bir süreç olarak karşılamak da yardımcı olabilir.

Belirtiler konusunda ise Hamurcu, özellikle iştahsızlık, uyku bozukluğu ve konsantrasyon düşüşü gibi yakınmaların süresine dikkat çekiyor. Eğer bu şikayetler 1 aydan fazla sürüyor ya da iki hafta ile bir ayı aşan bir periyotta yaşam kalitesini belirgin biçimde etkiliyorsa, bir uzman görüşü almanın gerekli olabileceğini vurguluyor. Sonbahar hüznü ile klinik düzeydeki depresyon arasındaki ayrımı yapabilmek için sürenin ve semptomların şiddetinin değerlendirilmesi önem taşıyor.

Sonuç olarak Hamurcu, sonbahara hazırlanırken dolabımızı değiştirdiğimiz gibi psikolojimizi de planlamamız gerektiğini; basit ama düzenli önlemlerle mevsim geçişinin etkilerinin azaltılabileceğini hatırlatıyor. Belirtiler uzuyor veya günlük yaşamı engelliyorsa profesyonel destek aranması gerektiğini ekliyor.

UZMAN PSİKOLOG ARZU HAMURCU

UZMAN PSİKOLOG ARZU HAMURCU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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