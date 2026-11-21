Sonbaharın renkleri tarihi dokuyla buluşuyor

Diyarbakır kent merkezindeki tarihi yapılar ve çevreleri, sonbaharın gelişiyle farklı renklere bürünerek güçlü bir görsel etki ortaya koyuyor. Kent, 33 medeniyetin izlerini barındıran örüntüsüyle dikkati çekerken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri özellikle kırmızı, sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının birleştiği alanlar sunuyor.

Hevsel Bahçeleri ve Dicle'nin rolü:

Hevsel Bahçeleri, 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan alanı ve UNESCO Dünya Mirası Listesindeki yeriyle öne çıkıyor. Dicle Nehri'nden beslenen bu bahçeler, sonbaharda yaprak ve bitki örtüsündeki değişikliklerle rengârenk bir görünüme kavuşuyor. Ziyaretçiler manzarayı Hevsel'in yanı sıra surlar, Millet Bahçesi ve İçkale gibi noktalardan izlemeyi tercih ediyor; Bakırcılar Çarşısı, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü de gezilen tarihi yerler arasında.

Ziyaretçi gözlemleri ve yerel duyarlılık:

Iğdır'dan arkadaşlarıyla gelen Habip Salaz, geliş nedenlerini anlatarak, "Hevsel Bahçeleri, Bakırcılar Çarşısı, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü gibi tarihi yerleri gezmek için Diyarbakır’a geldiklerini" söyledi. Sabah erken saatlerde gezmeye başladıklarını belirten Salaz, "Hevsel Bahçelerinin güzelliklerini izliyoruz. Tarih ile renklerin birleşmesini bir arada görüyoruz" dedi.

Ailesiyle İstanbul’dan gelen Selim Epturan ise sonbahar olmasına rağmen havanın iyi olduğunu belirterek, "Bu manzaraları gördükçe insanın içi açılıyor. Özellikle yabancı insanların burayı görmesi insanın içini açıyor. 33 medeniyetin olduğu şehirdeyiz, çok güzel miraslar var. Kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu. Asmin Epturan da sonbaharın ve tarihi mekânların çok güzel olduğunu ifade etti.

33 MEDENİYETİN İZLERİNİ TARİH VE KÜLTÜRLE TAŞIYAN DİYARBAKIR’DA, 8 BİN YILDIR KESİNTİSİZ TARIM YAPILAN VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN HEVSEL BAHÇELERİ İLE TARİHİ MEKÂNLARDA SONBAHARIN GELİŞİYLE RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.