Siverek'te çobanlara yönelik yapay zekâ destekli eğitim

Siverek Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan sürü yönetimi elemanı kursu, kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara modern teknikleri öğretmeyi hedefliyor. Bir aylık programda hayvan sağlığı, bakım, beslenme ve sürü yönetimi konularının yanı sıra yapay zekâ ve dijital araçların uygulamalı kullanımı öne çıkıyor.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı teknoloji kullanımı:

Kurs programında teorik derslerin yanında saha uygulamaları da yer alıyor. Eğitimler kapsamında kursiyerlere bir aylık buzağın beslenme planlarının oluşturulmasında yapay zekâ destekli araçların nasıl kullanılacağı öğretiliyor. Ayrıca hayvan barınaklarının daha uygun hâle getirilmesi için dijital görsel tasarımlar hazırlanıyor ve bu tasarımlar kursiyerlere pratik olarak gösteriliyor.

Programın teknolojik uygulamalarını sınıfa taşıyan usta öğretici veteriner hekim Dilan Kıratlı, Erasmus+ yetişkin eğitimi projesi kapsamında Prag'da katıldığı uluslararası eğitimde edindiği bilgi ve deneyimi aktarıyor. Kıratlı, bu sayede kursiyerlerin hem geleneksel bilgilerini tazelediğini hem de çağın araçlarını hayvancılıkta kullanmayı öğrendiğini belirtiyor.

Sertifika, destekler ve kursiyer geri bildirimleri:

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor. Bu sertifika sayesinde ilgili şartları taşıyanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan çoban desteği gibi hibe ve desteklerden yararlanma imkânı buluyor. Kıratlı, kursun amacının hem mesleki yeterliliği artırmak hem de kırsal üretimde dijital teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu vurguluyor.

Kursiyerlerden Sevilay Yavuz Aslan, kursun hayvancılıkta yapay zekânın faydalarını uygulamalı şekilde gördükleri verimli bir program olduğunu ifade ediyor. Bir diğer kursiyer İsmail Koçtan ise Siverek'in hayvancılık açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek kursa ilginin arttığını ve katılımcı sayısının şu anda 30’a yaklaştığını aktarıyor. Koçtan, özellikle yaz aylarında hayvanların daha uygun şartlarda tutulması konusunda elde ettikleri bilgilerin kendileri için değerli olduğunu söylüyor.

Siverek Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kursla, kırsalda çalışan üreticilerin mesleki becerilerinin yükseltilmesi ve dijital yöntemlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kurs, geleneksel hayvancılık bilgisini modern eğitim yöntemleriyle buluşturarak bölge üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Siverek'te çobanlara yapay zekâ destekli sürü yönetimi eğitimi