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Sonbaharın paletiyle Gerze'de doğada buluşma

Gerze'de doğaseverler Çakıldak'tan Tangal'a uzanan parkurda sonbaharın renkleri eşliğinde yürüdü, ormanlarda mantar topladı ve anılarını fotoğrafladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın paletiyle Gerze'de doğada buluşma

Gerze'de doğaseverler sonbaharı adım adım yaşadı

Sinop’un Gerze ilçesinde düzenlenen etkinlikte doğaseverler, sonbaharın eşsiz renkleri arasında bir araya geldi. Yeşil Gerze Dağcılık Doğa Spor Kulübü üyelerinin öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar kilometrelerce yürüyerek ormanlık alanları keşfetti ve mevsimin sunduğu zengin görüntüleri deneyimledi.

güzergah ve organizasyon:

Çakıldak mevkiinden başlayan rota, Sivrice Tepesi zirvesi, Erikli ve Devrent Mahallesi güzergâhından geçerek Tangal mevkiinde sona erdi. Parkur boyunca katılımcılar patikalarda ilerleyerek doğanın farklı dokularını gözlemledi ve yürüyüşün düzenli bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

doğayla iç içe deneyim ve etkinlikler:

Etkinlik, yazdan kalma güneşli havanın da etkisiyle sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları arasında geçti. Güzergâh üzerindeki ormanlık alanlarda yapılan mantar toplama faaliyeti, katılımcılara hem doğayı tanıma hem de sportif aktivite yapma imkânı sundu. Doğaseverler ayrıca manzaraları fotoğraflayarak anılaştırdı ve orman içi yürüyüşün topluluk ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

Etkinlik, bölgedeki doğal çeşitliliğe dikkat çekmenin yanı sıra katılımcılara açık havada hareket etme, fotoğrafçılık ve doğa gözlemi için fırsat yarattı. Kulüp üyeleri ve katılımcılar, sonbaharın renkleriyle örülü bu rotada doğayla iç içe bir gün geçirdi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE DOĞASEVERLER, SONBAHARIN EŞSİZ RENKLERİ ARASINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE MANTAR...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE DOĞASEVERLER, SONBAHARIN EŞSİZ RENKLERİ ARASINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE MANTAR TOPLAMA ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. KATILIMCILAR, ORMANLIK ALANLARDA KİLOMETRELERCE YÜRÜYEREK DOĞANIN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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