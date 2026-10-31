Adana'da esnaf çöken yolu ekmek kasalarıyla çevreledi

çökme ve etkileri:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle, altında su gider hattı bulunan yolda oluşan çökme sonucu yaklaşık 2 metre derinlik ve 2 metre genişlik ölçülerinde çukur oluştu.

esnafın önlemi ve ekip müdahalesi:

Çevre esnafı, olası bir kazayı engellemek amacıyla çukurun etrafını ekmek kasalarıyla kapattı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı ve gerekli güvenlik önlemlerini almaya başladı.

ADANA’DA YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONUCU YAKLAŞIK 2 METRE DERİNLİĞİNDE VE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU.