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Adana'da esnaf çöken yolu ekmek kasalarıyla çevreledi

Adana Yüreğir'de su gider hattı altındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre derinlik ve genişlikte çukur oluştu; çevre esnafı kasalarla güvenlik önlemi aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da esnaf çöken yolu ekmek kasalarıyla çevreledi

çökme ve etkileri:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle, altında su gider hattı bulunan yolda oluşan çökme sonucu yaklaşık 2 metre derinlik ve 2 metre genişlik ölçülerinde çukur oluştu.

esnafın önlemi ve ekip müdahalesi:

Çevre esnafı, olası bir kazayı engellemek amacıyla çukurun etrafını ekmek kasalarıyla kapattı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı ve gerekli güvenlik önlemlerini almaya başladı.

ADANA’DA YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONUCU YAKLAŞIK 2 METRE DERİNLİĞİNDE VE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR...

ADANA’DA YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONUCU YAKLAŞIK 2 METRE DERİNLİĞİNDE VE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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