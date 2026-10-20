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Sonbaharın sessizliği Aygırdibi Şelalesi'ni sardı

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Şelalesi, yaz yoğunluğunun ardından sonbahara sakinlikle geçti; yöre halkı ve ziyaretçiler doğayla baş başa vakit geçiriyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın sessizliği Aygırdibi Şelalesi'ni sardı

Sonbaharın sessizliği Aygırdibi Şelalesi'ni sardı

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaz aylarında yoğun ilgi gören Aygırdibi Şelalesi, sezonun bitmesiyle birlikte daha sakin bir görünüme büründü. Sonbaharın renkleri ve serinleyen hava, bölgeye huzurlu bir atmosfer kazandırdı; yerel halk ile doğa arayan ziyaretçiler bu dönemi tercih ediyor.

Mevsimsel ziyaretçi değişimi:

Yaz aylarında gelen yoğun ziyaretçi akını nedeniyle bölgeyi tercih etmeyen birçok Bozkırlı, sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında şelaleyi daha sık ziyaret ediyor. Özellikle sessizlik arayanların rağbet ettiği bu dönemlerde patika ve dinlenme alanlarında daha fazla huzur bulunuyor. Ziyaretçiler genellikle doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak veya piknik düzenlemek için sonbaharı seçiyor.

Yerel görüşler ve ziyaretçi deneyimleri:

Karacahisar Mahallesi Muhtarı Numan Şimşek, Aygırdibi Şelalesi'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek sonbaharda yaprakların sararmasının bölgeye farklı bir görünüm verdiğini vurguladı. Şimşek, yöre halkının şelalenin bu mevsimde daha sessiz olduğunu bildiğini ve bu nedenle sonbaharı tercih ettiklerini belirtti.

Ziyaretçi Hasan Eren Deniz ise güzel havada doğayla iç içe vakit geçirdiklerini, bölgenin sessiz ortamında mangal yapıp keyif aldıklarını anlattı ve doğayla buluşmak isteyenlere Aygırdibi Şelalesi'ni tavsiye etti. Antalya'nın Manavgat ilçesinden memleketine gelen bir başka ziyaretçi de köylerin en güzel dönemlerinin bu mevsimler olduğunu söyleyerek son günlerini burada değerlendirdiğini aktardı.

Yerel sakinler ve gelen konuklar, Aygırdibi Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yazın yoğunluğunu geride bırakan bölge, sonbaharın dingin ortamında doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.

Aygırdibi Şelalesi’nde yaz kalabalığı sona erdi, sonbahar sakinliği başladı

Aygırdibi Şelalesi’nde yaz kalabalığı sona erdi, sonbahar sakinliği başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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