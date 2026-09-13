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Sondaj kuyusundan itfaiye operasyonuyla umutla çıkarılan yavru kedi

Adıyaman'da bir sitenin bahçesindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı; çevredekiler sahiplendi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sondaj kuyusundan itfaiye operasyonuyla umutla çıkarılan yavru kedi

Adıyaman'da merkezde bulunan bir sitenin bahçesindeki sondaj kuyusuna yavru bir kedi düştü. Çevrede kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda kedi güvenli şekilde çıkarılarak kurtarıldı.

Sağlık durumu ve sahiplendirme:

Kurtarılan yavru kediye yapılan ilk kontrolde herhangi bir yarası olmadığı belirlendi. Olay yerindeki vatandaşlar kediyi sahiplenerek bakımını üstlendi.

Olay, kısa sürede yapılan ihbar ve müdahalenin sonucu olarak olumlu şekilde sonlandı; kedi artık çevredeki vatandaşların gözetiminde.

ADIYAMAN’DA SONDAJ KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU...

ADIYAMAN’DA SONDAJ KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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