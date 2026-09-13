Sondaj kuyusundan itfaiye operasyonuyla umutla çıkarılan yavru kedi

Adıyaman'da merkezde bulunan bir sitenin bahçesindeki sondaj kuyusuna yavru bir kedi düştü. Çevrede kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda kedi güvenli şekilde çıkarılarak kurtarıldı.

Sağlık durumu ve sahiplendirme:

Kurtarılan yavru kediye yapılan ilk kontrolde herhangi bir yarası olmadığı belirlendi. Olay yerindeki vatandaşlar kediyi sahiplenerek bakımını üstlendi.

Olay, kısa sürede yapılan ihbar ve müdahalenin sonucu olarak olumlu şekilde sonlandı; kedi artık çevredeki vatandaşların gözetiminde.

ADIYAMAN’DA SONDAJ KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU KURTARILDI.