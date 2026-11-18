Sönmez sokakta begonit yenilemesi

Kuşadası Belediyesi, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak'ta yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında sokak düzenlemesine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bölgenin doğal dokusuna uygun olarak seçilen begonit taşlar zemine döşeniyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Toplam 2 bin 400 metrekarelik alanda yürütülen döşeme çalışmasıyla Sönmez Sokak'ın çevresiyle uyumlu bir görünüme kavuşturulması ve ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor. Proje, yolun dayanıklılığını yükseltmeyi ve yaya ile araç trafiğinde kullanım kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

Yönetim ve uygulama:

Üstyapı yatırımları, döneminde Başkan Ömer Günel tarafından başlatılan programın bir parçası olarak sürdürülüyor. Çalışmalar şu an Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş öncülüğünde organize ediliyor ve uygulamayı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürütüyor. Ekipler, belirlenen programa uygun şekilde begonit taş döşeme işlerini tamamlamayı amaçlıyor.

Begonit döşeme tamamlandığında Sönmez Sokak, hem estetik açıdan çevresiyle daha uyumlu bir görünüm kazanacak hem de günlük kullanımdaki konfor ve dayanıklılık artacak. Kuşadası Belediyesi, kent genelinde mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda benzer yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, ALACAMESCİT MAHALLESİ SÖNMEZ SOKAK’TA 2 BİN 400 METREKARELİK ALANDA BEGONİT TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREREK YOLUN DOĞAL DOKUYLA UYUMLU VE DAHA KONFORLU HALE GETİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR.