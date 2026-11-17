Sorgun boğaz sahili'nde oltaya takılan balon balığı kumda şişti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen bir vatandaş Sorgun Boğaz Sahili'ne gelerek oltasını denize attı. Kısa süre sonra oltasına takılan balığı çekerken üzerinde görülen benekler dikkat çekti ve balığın balon balığı olabileceğinden şüphe edildi.

yakalanma ve müdahale:

Balığın zehirli olabileceğini düşünen vatandaş, balığa dokunmayarak sahildeki görevli arkadaşını telefonla aradı ve yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaş, balığın balon balığı olduğunu tespit etti. Balık, oltadan çıkarılırken doğrudan elle müdahale edilmedi; yerine sopa ve bez kullanılarak dikkatli biçimde oltadan ayrıldı ve kıyıya bırakıldı.

Sahile bırakıldığında balığın kısa süre içinde şişmesi çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Müdahale sonrası balık güvenli bir şekilde kuma gömüldü.

balıkçının ifadeleri:

Balığı yakalayan vatandaş, "Havanın güzel olmasıyla birlikte ben de buradaki vatandaşlar gibi balık tutmaya geldim. Biraz önce zehirli balon balığı oltama takıldı. Ben bugün şansımı denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Ayrıca daha önce de balon balığı yakaladığını belirtti.

Olay, bölgedeki amatör balıkçılar için dikkatli davranmanın önemini hatırlattı; görülen her farklı türde doğrudan temastan kaçınılarak yetkililerden veya deneyimli kişilerden yardım istenmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BALIK TUTMAK İÇİN SORGUN BOĞAZ SAHİLİ'NE GELEN VATANDAŞIN OLTASINA BALON BALIĞI TAKILDI. BALIĞIN ZEHİRLİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEN VATANDAŞ, DOKUNMADAN YARDIM İSTEDİ. BALON BALIĞI OLDUĞU BELİRLENEN BALIK, SOPA VE BEZ YARDIMIYLA OLTADAN ÇIKARILARAK KUMA GÖMÜLDÜ.