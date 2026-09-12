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Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı

Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi ekiplerin yaklaşık üç saatlik çalışmasıyla sona erdi; bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürülüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı

fethi kabir işlemi tamamlandı

Kaşif Kozinoğlu için gerçekleştirilen fethi kabir işlemi, ekiplerin yaklaşık üç saatlik çalışması sonucunda sona erdi.

işlemin ilerleyişi:

Ekipler defin alanını açarak elde edilen bulguları titizlikle inceledi ve kayıt altına aldı. Çalışma sırasında güvenlik ve sağlık önlemleri uygulandı; bulunan materyaller uygun şekilde paketlendi.

bulguların adli tıpa sevki:

Alınan bulgular, cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürülmek üzere naklediliyor. İnceleme ve analizler adli tıp birimlerinde yapılacak.

Kaşif Kozinoğlu’nun fethi kabir işlemi ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi....

Kaşif Kozinoğlu’nun fethi kabir işlemi ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. Alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürülüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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