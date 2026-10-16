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Soruşturmada yeni gelişme: Cafer Mahiroğlu'na ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edildi; soruşturma sürüyor, resmi açıklamalar bekleniyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soruşturmada yeni gelişme: Cafer Mahiroğlu'na ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

soruşturmada son gelişme:

Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

soruşturmanın ağırlığı:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısının 12 olması, soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çekici bir gösterge oluşturuyor. Soruşturmanın hedefindeki isim Cafer Mahiroğlu olarak korunuyor; soruşturma sürecinin nasıl ilerleyeceği, adli işlemlerin seyrine bağlı olacak.

izlenecek adımlar:

Kamuoyuna yansıyacak ek bilgiler ve resmi açıklamalar, sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek. İlerleyen dönemde konuyla ilgili yapılacak duyurular takip edilecek.

Cafer Mahiroğlu&#039;na yönelik soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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