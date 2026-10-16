Soruşturmada yeni gelişme: Cafer Mahiroğlu'na ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

soruşturmada son gelişme:
Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
soruşturmanın ağırlığı:
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısının 12 olması, soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çekici bir gösterge oluşturuyor. Soruşturmanın hedefindeki isim Cafer Mahiroğlu olarak korunuyor; soruşturma sürecinin nasıl ilerleyeceği, adli işlemlerin seyrine bağlı olacak.
izlenecek adımlar:
Kamuoyuna yansıyacak ek bilgiler ve resmi açıklamalar, sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek. İlerleyen dönemde konuyla ilgili yapılacak duyurular takip edilecek.
Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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