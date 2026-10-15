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Sosyal medya merkezli yeni nesil suç yapılanmalarına 58 ilde operasyon: 348 şüpheli yakalandı

İçişleri koordinasyonunda 58 ilde düzenlenen operasyonlarda sosyal medyada tetikçi temini, tehdit ve örgüt propagandası yapan 348 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medya merkezli yeni nesil suç yapılanmalarına 58 ilde operasyon: 348 şüpheli yakalandı

Operasyonun ana hatları:

İçişleri Bakanlığı, eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 348 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yapıldı.

Açıklamada, çalışmalara katkı veren birimler arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının bulunduğu belirtildi.

Sosyal medyanın kullanımı:

Soruşturmada, şüphelilerin iletişim platformlarında kurdukları gruplar ve hesaplar üzerinden tetikçi teminine yönelik bağlantılar kurdukları veya tetikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Ayrıca hesaplar aracılığıyla suç ve suçluyu övücü paylaşımlar, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli yayınlar yapıldığı belirlendi.

Örgütsel amaç ve yöntemler:

İncelemelerde, şüphelilerin faaliyetlerini duyurma, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşımak, suç faaliyetlerini normalleştirmek ve sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları yönünde bulgular kaydedildi. Bakanlık açıklaması bu tespitlere işaret etti.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler ve soruşturmaların ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi.

58 ilde ‘Yeni Nesil Suç Örgütlerine’ yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli...

58 ilde ‘Yeni Nesil Suç Örgütlerine’ yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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