Sosyal yardım hizmetlerinin işleyişi Bayburt'ta gözden geçirildi

toplantıda ele alınan konular:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)'nın performansları masaya yatırıldı.

Valilikte yapılan değerlendirmenin odak noktasını, vakıfların sosyal yardım faaliyetlerinin işleyişi ile bu hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılma süreçleri oluşturdu. Toplantıda, mevcut uygulamaların etkinliği ele alınarak hizmet sunumundaki aksaklıklar ve iyileştirme ihtiyaçları üzerinde görüşler paylaşıldı.

görüş alışverişi ve değerlendirmeler:

Katılımcılar, çalışmaların yürütülmesi sırasında karşılaşılan konulara ilişkin tespitlerini aktardı ve hizmet süreçlerinin işlerliğinin artırılmasına yönelik yorumlar yaptı. Değerlendirmeler, ihtiyaç sahiplerine ulaşma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin sürekli kılınması hedefiyle gerçekleştirildi.

toplantıya katılanlar:

Toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri Fatime Öztürk Ayık, Özcan Altuntaş ve Adem Aktürk katıldı.

Toplantı sonuçları doğrultusunda, vakıfların sahadaki uygulamalarının izlenmesine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik adımların takip edileceği kaydedildi.

BAYBURT’TA SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ