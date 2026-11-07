Sporda dayanışma: dört büyük kulüp KKTC'deki dostluk kupasına destek verdi

Bakanın değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Dostluk Kupası kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı. Bakan Bak, organizasyonun çocuklar için taşıdığı önem üzerinde durarak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bak, ana vatan ile yavru vatan arasındaki bağa işaret ederek "Ana vatan Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında" ifadesini kullandı ve bu tür etkinliklerin yalnızlık hissini kırdığını belirtti.

dört büyüklerin katkısı:

Barcelona takımının KKTC'ye kamp yapma planının Rum tarafının baskısı sonucu iptal edilmesine ilişkin olarak Bak, "Bu izolasyonu, bu ambargoyu şiddetle kınıyoruz" dedi. Barcelona'nın baskı nedeniyle gelememesi üzerine Türkiye'den dört büyük kulübün organizasyona destek verdiğini aktardı.

Bakan Bak, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinin başkanlarıyla doğrudan iletişim kurduğunu belirterek, başkanların projeye seve seve destek verdiklerini ve teknik heyetlerine talimat vererek kısa sürede organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın etkinlikte yer alması ve çocuklarla fotoğraf çekilmesi programın olumlu tablosunu güçlendirdi.