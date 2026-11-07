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Göztepe'de evinde ümitler söndü: Başakşehir 2-1 kazandı

Göztepe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Gürsel Aksel'de Başakşehir'e 2-1 yenildi; Davie Selke ve Edin Visca'nın golleri konuk ekibe galibiyeti getirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'de evinde ümitler söndü: Başakşehir 2-1 kazandı

maç özeti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Göztepe, evinde Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma sonunda skor Göztepe 1 - Başakşehir 2 olarak tescillendi. Gürsel Aksel'de oynanan mücadelede konuk takımın gollerini Davie Selke (22.) ve Edin Visca (83.) attı; Göztepe'nin sayısı Juan (18.) ile geldi.

maçın anahtar anları:

İlk yarıda karşılıklı gollerle dengeli bir oyun izlendi. İkinci yarıda 54. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Shomurodov'un şutunu kaleci Arda Özçimen çıkardı ve atak tehlikesi uzaklaştırıldı. 81. dakikada Göztepe'nin organizasyonunda Juan'ın pasında Alexis Antunes ceza sahasına girerek şutunu çekti, top üstten az farkla auta çıktı; bu pozisyon ev sahibi için önemli bir eşik fırsatıydı. 83. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında Visca'nın şutu ağlarla buluştu ve Başakşehir'i öne geçirdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan (Alex Matos dk. 83), Allan (Bekir Böke dk. 88), Taha Altıkardeş, Rhaldney, Malcom Bokele, Alexis Antunes (Faustino Anjorin dk. 82), Novatus Miroshi, Juan (Sinclair Armstrong dk. 82), Richard Akonnor, Janderson (Andre Henrique dk. 66). Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Gökdeniz Bayrakdar. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 78), Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski (Onur Ergün dk. 78), Andreas Skov Olsen, Ivan Brnic (Edin Visca dk. 66), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 67), Eldor Shomurodov (Jerome Opoku dk. 86). Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Umut Bozok. Teknik Direktör: Nuri Şahin.

Goller: Juan (dk. 18) (Göztepe), Davie Selke (dk. 22), Edin Visca (dk. 83) (Başakşehir).

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Rhaldney, Alexis Antunes, Malcom Bokele (Göztepe); Ousseynou Ba (Başakşehir).

Maç, Göztepe adına galibiyet umudunun 83. dakikada Visca'nın golüyle sona erdiği, Başakşehir içinse ikinci yarıda etkili ataklarla sahadan üç puanla ayrıldığı bir mücadele olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA BAŞAKŞEHİR&#039;E 2-1 MAĞLUP...

TÜRKİYE TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA BAŞAKŞEHİR'E 2-1 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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