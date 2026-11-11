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Sporla hayat bulan şampiyon: Ali Topaloğlu'nun uluslararası yükselişi

29 yaşındaki Down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, gülle ve disk atmada dünya rekoru ve çok sayıda uluslararası madalya sahibi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sporla hayat bulan şampiyon: Ali Topaloğlu'nun uluslararası yükselişi

Ali Topaloğlu'nun sporla yükselişi:

Samsun'da yaşayan 29 yaşındaki Down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, gülle ve disk atma branşlarında elde ettiği sonuçlarla uluslararası arenada öne çıkıyor. Antrenörü Orhan Yüzer ile yürüttüğü düzenli çalışma programı, sporcunun performansını sürekli ileri taşıyor.

madalyalar ve rekorlar:

Topaloğlu'nun yarış tarihçesi, elde ettiği madalyalar ve kırdığı rekorlarla dikkat çekiyor. Sporcu, olimpiyatlarda 6 altın, dünya şampiyonalarında 8 altın ve 2 gümüş, Avrupa şampiyonalarında ise 16 altın madalya kazandı. Ayrıca gülle atmada dünya rekorunun sahibi olarak kayıtlarda yer alıyor.

hazırlık ve hedefler:

Gelecek yıl Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Topaloğlu, milli takım adına tekrar kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Ali, antrenmanlarına büyük disiplinle devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Milli sporcu olarak gelecek yıl yapılacak olan Avrupa şampiyonasına çok sıkı hazırlanıyorum. Hedefim bir kez daha Avrupa şampiyonu olmak. Özel çocukların ailelerine seslenmek istiyorum, çocuklarını kapalı kapılar ardında bırakmasınlar. Bizim gibi onları da spora yönlendirsinler, spor yapmalarına imkân tanısınlar."

Antrenör Orhan Yüzer ise ekibin vizyonunu ve çalışmayı şöyle özetliyor: "Yıllardır Ali ile beraber çalışıyoruz. Amacımız Ali gibi başarılı olabilecek özel bireyleri spora yönlendirerek onların başarılı sporcular haline gelmesini sağlamak. Ali’nin iki olimpiyatta hem gülle atma hem de disk atma branşlarında şampiyonlukları var. Ayrıca bayrak yarışlarında da mücadele ediyor ve olimpiyatlarda bu branşta madalya kazandı."

Yüzer, Topaloğlu'nun uluslararası istatistiklerini de vurgulayarak çalışmaların süreceğini ifade etti: "Olimpiyatlarda 6 altın, dünya şampiyonasında 8 altın ve 2 gümüş, Avrupa şampiyonasında ise 16 altın madalyası bulunuyor. Ayrıca gülle atma branşında dünya rekorunun sahibi. Bu başarıların devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Topaloğlu ve ekibi, hem bireysel hedeflere odaklanmış durumda hem de özel bireylerin spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı amaçlayan bir model sunuyor.

SAMSUN’DA YAŞAYAN 29 YAŞINDAKİ DOWN SENDREOMLU ALİ TOPALOĞLU, ULUSLAR ARASI ARENADA ELDE ETTİĞİ...

SAMSUN’DA YAŞAYAN 29 YAŞINDAKİ DOWN SENDREOMLU ALİ TOPALOĞLU, ULUSLAR ARASI ARENADA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA ADINDAN BAHSETTİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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