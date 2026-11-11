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Karabük İdmanyurdu son nefeste Orduspor 1967 ile puanı paylaştı

Karabük İdmanyurdu, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı; son dakikada gelen gol ve bir kırmızı kart maçta belirleyici oldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karabük İdmanyurdu son nefeste Orduspor 1967 ile puanı paylaştı

Karabük İdmanyurdu 1 - Orduspor 1967 1

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Karabük İdmanyurdu ile Orduspor 1967 sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı ve hakem triosunda Fırat Kaçmaz, Ayberk Yalçınkaya ve Enes Demirel yer aldı.

maçtan önemli anlar:

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte Tolga Mert Aslan dakikalar 3'ü gösterirken fileleri havalandırdı ve Karabük İdmanyurdu'nu öne geçirdi. Uzun süre bu skor korundu; ancak maçın son bölümünde tansiyon arttı. Karabük adına Cihan Aydın 80. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını on kişi bıraktı. Uzatma dakikalarında Orduspor 1967'de Hasan Gündoğdu sahneye çıktı ve dakikalar 90+6 iken eşitliği sağlayan golü attı. Böylece maç 1-1 tamamlandı.

kadrolar ve kartlar:

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Ahmet Sezer, Tolga Mert Aslan, Melik Ahmet İpek, Muhammed Semih Kocatürk, Osman Boz (Berat Can Sebat dk. 86), Mustafa Yorulmaz, Özgür Özden Dağdelen, Hasan Türkyılmaz (İlker Akar dk. 86), Halil İbrahim Kaya (Mücahit Emre Sivri dk. 62), Emirhan Korkmaz (Cihan Aydın dk. 18).

Orduspor 1967: Onur Güney, Recep Metin (Atakan Aybastı dk. 61), Mustafa Emre Can, Oğulcan İnanç, Fatih Ergen, Gökberk Efe, Samet Güneş (Berat Kalkan dk. 46), Hasan Gündoğdu, Nihat Koç (Barış Gün dk. 86), Emre Gürsel Hürcan, Abdullah Soğucak.

Maçta göze çarpan disiplin notları arasında Cihan Aydın'ın 80. dakikadaki kırmızı kartı yer alıyor. Sarı kart görenler: Muhammed Semih Kocatürk, Hasan Türkyılmaz, Mehmet Ali Kılınç (Karabük İdmanyurdu) ile Gökberk Efe, Oğulcan İnanç (Orduspor 1967).

Karşılaşma, erken gelen gol, maç içinde yapılan oyuncu değişiklikleri ve son dakikadaki eşitlik golüyle anıldı; skorun 1-1 olması iki takımın da birer puanla sahadan ayrılmasını sağladı.

TFF 3. LİG 1. GRUP 11. HAFTA MAÇINDA KARABÜK İDMANYURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ORDUSPOR 1967 İLE 1-1...

TFF 3. LİG 1. GRUP 11. HAFTA MAÇINDA KARABÜK İDMANYURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ORDUSPOR 1967 İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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