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Stadyum otoparkında dönen otomobilin drift anı görüntülere yansıdı

Eskişehir Tepebaşı'ndaki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu otoparkında bir otomobilin akşam saatlerinde drift yaptığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:06

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Stadyum otoparkında dönen otomobilin drift anı görüntülere yansıdı

Stadyum otoparkında drift anı cep telefonu kamerasında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında dün akşam saatlerinde bir otomobilin drift yaptığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde neler görülüyor:

Amatör kayıtta, sürücünün aracını kendi ekseni etrafında döndürdüğü ve otopark içinde bir süre kontrolsüz şekilde spin attığı görülüyor. Drift sırasında aracın dönme hareketinin birkaç tur sürdüğü, ardından sürücünün bölgeden uzaklaştığı kayıtta net olarak yer alıyor.

Olası tehlikeler ve izlenimler:

Açık otopark gibi kamusal alanlarda yapılan bu tür manevralar hem yaya hem de araç güvenliği açısından risk oluşturuyor. Görüntüler, kontrolün kısa süreliğine de olsa kaybedildiğini gösteriyor; bunun olası maddi hasar veya tehlikeli sonuçlara yol açma ihtimali bulunuyor.

Olayla ilgili olarak kaydı yapan vatandaşın görüntüyü kaydettiği ve paylaştığı, başka bir detay veya resmi açıklamanın haber metninde yer almadığı görülüyor.

SPİN ATAN ARAÇ

SPİN ATAN ARAÇ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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