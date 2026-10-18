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Stanimir Stoilov: doğru yolda ilerlediğimizi görmek memnuniyet verici

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor deplasmanından alınan 2-1'lik galibiyetin takımın doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Stanimir Stoilov: doğru yolda ilerlediğimizi görmek memnuniyet verici

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumu ve maçın önemi üzerine değerlendirmeler yapan teknik direktör Stanimir Stoilov, alınan galibiyetin değeri üzerinde durdu.

organizasyon ve maç içi performans:

Stoilov, karşılaşmanın Göztepe adına gerçekten çok önemli ve değerli bir galibiyet olduğunu belirtti. Oyuncuların sahada iyi organize olduklarını vurgulayan teknik adam, takım halinde gösterilen yüksek hırs ve enerjinin maç boyunca sürdürüldüğünü ifade etti. Buna göre galibiyetin anahtarının ekip olma bilinci ve maç boyunca devam eden mücadele olduğu ortaya çıktı.

saha koşulları ve rakip değerlendirmesi:

Teknik direktör, Kocaeli ekibinin iyi bir takım olduğunu ve bugünkü maçta iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Ayrıca saha koşullarının iki takımın da iyi oyun sergilemesini engellediğini belirtti ve bunun zorlayıcı bir etken olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen oyuncuların hırsı maçın belirleyici unsuru oldu.

Stoilov, şu an takımın yavaş yavaş gerçek performansına ulaştığını ve bu yükselişin en önemli nokta olduğunu belirtti. En kısa zamanda takım ve bireysel anlamda istenen seviyeye ulaşmanın hedeflendiğini söyleyen teknik direktör, şu an için doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim değerlendirmesini yaptı.

Basın toplantısında öne çıkan nokta, saha koşullarına rağmen oyuncuların disiplinli ve kararlı mücadeleleri oldu; Stoilov, bu ruhun gelecekteki maçlar için de belirleyici olacağını vurguladı.

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN, &quot;DOĞRU BİR YOLDA...

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN, "DOĞRU BİR YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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