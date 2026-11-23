STM ALKAN FPV envantere alındı

STM’nin modern muharebe sahası ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği millî kamikaze FPV sistemi STM ALKAN FPV, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Şirket, ilk teslimatları gerçekleştirdiğini ve muhtelif sayıda sistemin kabul faaliyetlerinin ardından teslim edildiğini duyurdu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kabul testleri sonrası yaptığı açıklamada, şirketin otonom sistemler alanındaki birikimini FPV teknolojilerine taşıdığını belirtti. Güleryüz, geçmişte geliştirilen KARGU, BOYGA, TOGAN ve ALPAGU gibi millî sistemlerin envantere kazandırıldığını, "4 farklı kıtada 15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini" vurguladı ve ALKAN FPV ile operatöre bağımlılığı azaltıp görev etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tasarım ve güvenlik özellikleri:

STM, ALKAN FPV’yi standart FPV sistemlerinden ayıran en önemli unsur olarak askerî standartlarda geliştirilen ileri seviye güvenlikli tapa sistemini öne çıkarıyor. Firma açıklamasında, bu yapının hem taşıma hem de görev icrası sırasında yüksek emniyet sağladığı; ayrıca yaklaşma tapa algılayıcısının ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkânı sunduğu belirtildi. Tapanın askerî sertifikasyonuna referans olarak MIL-STD-331 standartına uygunluk ifade edildi.

Ürün daha önce KARGUFPV adıyla tanıtılmış, ancak isimlendirme STM ALKAN FPV olarak güncellenmiş. ALKAN FPV, anti-personel veya zırh delici harp başlığı ile donatılabiliyor ve STM tasarımı askerî standarttaki tapalarla hem KARGU hem de ALKAN FPV’de aynı mühimmatın kullanılmasına imkân sağlıyor. Bu ortak yapı, envanterdeki KARGU mühimmatlarının FPV konseptinde de değerlendirilmesine olanak tanıyor.

Performans ve görev kabiliyeti:

STM ALKAN FPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile görev icra eden, yüksek manevra kabiliyetine sahip bir kamikaze konfigürasyonlu sistem olarak tanımlanıyor. Sistem; 10 kilometre görev menzili, saatte 140 kilometre azami hız, 500 metre görev irtifası ve deniz seviyesinden 5 bin 500 metre azami irtifa değerlerine sahip. Kamikaze konfigürasyonunda 20 dakikanın üzerinde, mühimmat ve tapa bulunmayan gözlem konfigürasyonunda ise 44 dakikaya kadar havada kalabildiği belirtiliyor.

Görüş ve hedefleme tarafında STM, otonomi ve görüntü işleme yeteneklerini ALKAN FPV'ye entegre ederek, operatörün hedefi işaretlemesinin ardından otonom terminal dalış ve hassas vuruş gerçekleştirebilen bir yapı sunduğunu aktarıyor. Bu yaklaşım, sabit ve hareketli hedeflere karşı hassas vuruş kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

İletişim ve dayanıklılık:

STM ALKAN FPV, RF haberleşmeye ek olarak fiber optik kablo ile de kontrol edilebiliyor. Fiber optik haberleşme seçeneği sayesinde elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görev yürütülebiliyor; sistemin GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme yeteneği sunduğu ifade ediliyor. Bu özellik, elektronik harp ortamlarında görev dayanıklılığını artıran önemli bir unsur olarak vurgulanıyor.

STM, güvenlik güçlerini yenilikçi ve millî sistemlerle güçlendirmeye devam etmeyi ve önümüzdeki dönemde ALKAN FPV’nin yeni teslimatlarını gerçekleştirmeyi planladığını bildiriyor. Şirketin açıklamaları, taktik İHA tecrübesinin FPV alanına taşındığını ve saha ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin geliştirildiğini özetliyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN STM, İNSANSIZ SİSTEMLER ALANINDA GELİŞTİRDİĞİ MİLLÎ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KULLANIMINA SUNMAYA DEVAM EDİYOR.