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Su tasarrufu için kurumlar el ele: MASKİ'nin eğitim ve bilinç hamlesi

MASKİ, Manisa CBÜ ve İl Müftülüğü ile personel eğitimleri, altyapı çalışmaları ve su tasarrufu konusunda ortak bilinçlendirme kararı aldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Su tasarrufu için kurumlar el ele: MASKİ'nin eğitim ve bilinç hamlesi

MASKİ’den kurum ziyaretleriyle iş birliği vurgusu

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Müftülüğü yetkililerini ziyaret etti. Heyete Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan da eşlik etti. Görüşmelerde öncelik, personel eğitimleri, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlarda tasarruf bilincinin artırılması oldu.

üniversite iş birliği ve mesleki eğitimler:

MASKİ heyeti, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile bir araya gelerek kurum çalışanlarına yönelik eğitim fırsatlarını değerlendirdi. Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programların MASKİ personelinin bilgi ve yetkinliklerine katkı sağladığı belirtildi.

Ali Kılıç, mesleki gelişimin kamu hizmetlerinin niteliğini artırdığını vurgulayarak Rektör Kibar'a teşekkür etti ve eğitim iş birliğinin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

su tasarrufu ve toplumsal bilinç çağrısı:

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ile yapılan görüşmede, suyun bilinçli tüketilmesi ve su kaynaklarının korunması ön plana çıktı. Toplantıda altyapı yatırımlarının gerekliliğinin yanı sıra günlük yaşamda gereksiz su tüketiminin önlenmesi ve tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca dini ve toplumsal iletişim kanallarının, vatandaşlara su tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmada etkili bir yöntem olabileceği değerlendirildi. Katılımcılar, su kaynaklarının korunmasının tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve gelecek nesillere yeterli su bırakmanın önemini vurguladı.

hizmetlerin etkinliği için koordinasyon:

MASKİ'nin kent genelindeki içme suyu temini ve altyapı hizmetlerini sürdürürken diğer kurumlarla iletişim ve koordinasyonu geliştirmeye devam ettiği belirtildi. Yapılan ziyaretler, hem personel kapasitesinin güçlendirilmesine hem de su tasarrufu bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik somut adımların atılmasına zemin hazırladı.

Ali Kılıç ve beraberindeki heyet, kurumlar arası iş birliğinin hem hizmet kalitesini hem de sürdürülebilir su yönetimini iyileştireceğini vurgulayarak görüşmeleri sonlandırdı.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR VE İL...

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR VE İL MÜFTÜSÜ ŞÜKRÜ KABUKÇU’YU ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMELERDE PERSONEL EĞİTİMLERİ, SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARDA TASARRUF BİLİNCİNİN ARTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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