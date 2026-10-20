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Suça sürüklenen çocuklar için 'Sensiz Olmaz' projesi değerlendirmesi yapıldı

Kayseri Valiliği himayesinde yürütülen 'Sensiz Olmaz' projesinin değerlendirme toplantısında suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu ve önleyici çalışmalar ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Suça sürüklenen çocuklar için 'Sensiz Olmaz' projesi değerlendirmesi yapıldı

Toplantı değerlendirmesi

Kayseri Valiliği himayelerinde, Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen "Sensiz Olmaz" projesinin değerlendirme toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek başkanlık etti; ilçe kaymakamları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de katılım sağladı.

toplantının odağı:

Toplantıda öncelikli olarak suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma yeniden kazandırılmaları ve onlara güvenli bir gelecek sağlanması hedefleri tartışıldı. Katılımcılar, hem önleyici hem de rehabilite edici yaklaşımların önemini vurgulayarak mevcut uygulamaların etkinliğini değerlendirdi.

yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sunulan kapsamlı sunum çerçevesinde proje kapsamında kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler masaya yatırıldı. Sunumda, saha uygulamaları, eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları ile koordinasyon mekanizmalarının işleyişine dair ayrıntılar ele alındı.

Toplantı, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve proje hedeflerine ulaşılması açısından bir değerlendirme platformu işlevi gördü. Çalışmaların sürdürülebilirliği ve çocukların toplumla tekrar bütünleşmesi bakımından izleme ve raporlama süreçlerinin önemi bir kez daha öne çıkarıldı.

KAYSERİ VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE, KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN &quot;SENSİZ OLMAZ&quot;...

KAYSERİ VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE, KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "SENSİZ OLMAZ" PROJESİNİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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