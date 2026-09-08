Şuhut'ta balık sezonu tezgahları canlandı

Şuhut'ta balık pazarı renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda hareketlilik gözlendi. Pazar, farklı türlerde balıkların sergilenmesiyle görsel bir zenginlik oluştururken, vatandaşlar fiyat ve tazelik kriterlerine göre alışveriş yapıyor.

fiyatlar ve talep:

Tezgâhlarda öne çıkan fiyatlar arasında hamsi 150-200 TL aralığı, istavrit 200 TL ve alabalık 400 TL yer alıyor. Satış noktalarında türlerin çeşitliliği müşterilerin ilgisini çekerken, özellikle hafta sonları ve soğuk havaların etkisiyle talebin daha da artması bekleniyor.

Vatandaşlar, hem fiyatları hem de balıkların tazeliğini kontrol ederek tercihlerini yapıyor; tezgâhlardaki düzen ve sunum da alışveriş kararlarında etkili oluyor.

esnafın beklentileri:

Balıkçı esnafı sezonun açılmasıyla birlikte artan alıcı trafiğinden memnun olduklarını belirtiyor. Esnaf, havaların soğumasıyla satışların daha da yükselmesini umduklarını ve taze balığa yönelik ilginin sürmesinin hem gelir hem de pazardaki canlılık açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Şuhut'taki bu hareketlilik, hem esnaf için ekonomik canlılık sağlarken hem de balık tüketmek isteyen vatandaşlara daha fazla seçenek sunuyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE BALIK SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BALIKÇI TEZGÂHLARI HAREKETLENİRKEN, FARKLI BALIK TÜRLERİNİN TEZGÂHLARDA YERİNİ ALMASIYLA BİRLİKTE BALIK PAZARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.