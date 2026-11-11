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Şuhut'ta gözyaşlarıyla uğurlandı: HABAŞ faciasında hayatını kaybeden Recep Fedai toprağa verildi

HABAŞ'taki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai, Şuhut'un Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarıyla defnedildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şuhut'ta gözyaşlarıyla uğurlandı: HABAŞ faciasında hayatını kaybeden Recep Fedai toprağa verildi

cenaze töreni ve defin:

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerindeki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Fedai’nin cenazesi köy muhtarlık önüne getirildi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Tören sırasında yakınları ve köylüler büyük üzüntü yaşadı.

kaza ve kayıplar:

Olay, 9 Kasım Pazartesi günü HABAŞ tesislerinde meydana geldi; patlamada toplam 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi ise yaralanmıştı.

resmî katılımcılar ve uğurlama:

Cenaze törenine Vali Dr. Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fedai, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

RECEP FEDAİ İÇİN AFYONKARAHİSAR&#039;IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN KÖYÜNDE DÜZENLENEN CENAZE...

RECEP FEDAİ İÇİN AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN KÖYÜNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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