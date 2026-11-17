Şuhut'ta trafik kazası

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü G.Ş. (50) yaşamını yitirdi.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Mahmut Köyü ile Karaadilli beldesi arasındaki kara yolu güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ş. (50) idaresindeki 41 ALE 398 plakalı motosiklet, önünde aynı istikamette seyir halinde olan Y.A. (43) yönetimindeki 03 SJ 225 plakalı traktöre bağlı römorkun arka kısmına çarptı.

müdahale ve soruşturma:

Kazada motosiklet sürücüsü G.Ş. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yolu üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETİN 50 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.