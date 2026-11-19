Programın başlatılması ve kapsamı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi ve Yeşilay ortaklığıyla hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele ve Kadın Sağlığı Farkındalık Programı, Karesi ilçesi Şamlı Mahallesi'ndeki açılışla hayata geçti. Belediyenin kadın sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çok yönlü çalışmaları bu programla yerel düzeyde yaygınlaştırılmayı hedefliyor.

Programın hedefleri ve yaygınlaştırma:

Proje, kadınları bilinçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye odaklanıyor. Açıklamada programın Şamlı ile başlayan çalışmasının 20 ilçede sürdürülmesi planlandığı belirtildi. Etkinlik kapsamında kadın sağlığı ile bağımlılıkla mücadele konularında detaylı bilgilendirme yapılacak ve toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik uygulamalı faaliyetler düzenlenecek.

Atölye çalışması ve katılımcı profili:

Açılışı takiben BALMEK'te düzenlenen yaka iğnesi atölyesine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın eşi Zeynep Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın eşi Yeliz Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özden Akşit ile yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Etkinlikte, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe ilişkin mesajlar öne çıkarıldı; hazırlanan yaka iğneleri 25 Kasım'da farkındalığı artırmak ve şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınları anmak amacıyla kullanılacak. Organizasyonda hem bilgilendirici oturumlar hem de el becerilerini destekleyen atölye çalışmalarıyla katılımcıların sürece aktif katılımı sağlandı.

Arbil Akın, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alması için belediyenin desteğinin süreceğini vurguladı ve programın kadın sağlığı ile bağımlılıkla mücadelede bilinç oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Yerel düzeyde yürütülen bu adımlar, katılımcılar ve kurumlar arasında dayanışmayı pekiştirerek konunun görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

KENT KONSEYİ BAŞKANI SEVİNÇ BAYKAN ÖZDEN KONUŞMA YAPTI