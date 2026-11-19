Marmaris'in COP31 sunumu

Marmaris Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çevre ve iklim odaklı çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, yuvarlak masa toplantıları ve panellerde Marmaris'in deneyimlerini aktararak kıyı kentlerinde dayanıklılık sağlanması için bütüncül yaklaşım çağrısı yaptı.

kıyı kentlerinde risklerin bütüncül değerlendirilmesi:

Ünlü, "Seviyeler Arasında Bağlantı Kurmak, İklim Eylemini Hayata Geçirmek" başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı ve Türkiye Belediyeler Birliği Pavilyonu'nda düzenlenen "Kıyı Kentlerinde İklim Dirençliliği ve Sürdürülebilirlik" panelinde konuştu. Panelde akademisyenler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek, iklim krizinin çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal boyutlarına dikkat çekti.

Ünlü, 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının kent üzerindeki çok boyutlu etkilerini örnekleyerek, yangınların yalnızca ormanlık alan kaybına yol açmadığını; çam balı üretimi, arıcılık faaliyetleri ve denizel ekosistemlerin de bu süreçten etkilendiğini belirtti. Ayrıca orman kayıplarının erozyon yoluyla kıyı ve deniz ekosistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı ve "Ormanlarımızı korumadan denizlerimizi, denizlerimizi korumadan da turizmimizin geleceğini güvence altına alamayız" sözleriyle eşgüdümlü korumanın önemine işaret etti.

altyapı uyumu ve turizmin baskısı:

Başkan Ünlü, iklim değişikliğinin kentsel altyapılar üzerindeki etkilerine de dikkati çekti. Marmaris çarşısındaki yağmur suyu drenaj sistemlerinin değişen iklim koşullarına uyum gereksinimi, deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olaylarının mevcut altyapılar üzerindeki baskısına ilişkin somut bir örnek olarak aktarıldı. Ünlü, kentlerin planlamada geriye dönük verilerle yetinmemesi, "önümüzdeki 50 yılın şartları" dikkate alınarak altyapı ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Turizmin yerel ekonomi açısından belirleyici rolüne dikkat çeken Ünlü, özellikle sezon boyunca nüfusu önemli ölçüde artan Marmaris gibi kentlerde su kaynakları, atık yönetimi, ulaşım ve kıyı altyapısı üzerindeki baskının iklim politikalarının tasarımında göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

SEAMAR projesi ve saha çalışmaları:

Belediyenin COP31'de öne çıkardığı çalışmalar arasında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen SEAMAR projesi yer aldı. Projenin hedefleri arasında yangınlar sonrası artan erozyon baskısının azaltılması, deniz çayırlarının korunması, denizel biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve kıyı ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması bulunuyor.

Yaklaşık 660 bin avro hibe desteğiyle yürütülen proje kapsamında İçmeler ve Keçi Adası çevresinde deniz çayırlarına yönelik saha incelemeleri ve başlangıç izleme çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı. Marmaris örneğinin, benzer iklim riskleriyle karşı karşıya olan diğer Akdeniz kıyı kentleri için bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayabileceği ifade edildi.

Ünlü, doğal ekosistemlerin korunması, bilimsel araştırmaların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine aktarılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin kıyı kentlerinin geleceği için kilit önemde olduğunu vurguladı ve Marmaris'in deneyimlerini uluslararası platformda paylaşmanın bu sürece katkı sunduğunu belirtti.

MARMARİS BELEDİYESİ, COP31’DE ÇEVRE VE İKLİM ODAKLI PROJELERİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITTI. BAŞKAN ACAR ÜNLÜ DE MARMARİS’İN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞARAK KIYI KENTLERİNİN İKLİM KRİZİNE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN BÜTÜNCÜL PLANLAMA VE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI.