Münir Özkül kültür sanat ve sinema sezonu açıldı

Sultangazi Belediyesi, Münir Özkül Kültür Sanat ve Sinema sezonunu çocuklar ve yetişkinler için planlanan etkinliklerle başlattı. Program, tiyatro gösterileri, çocuk sineması ve interaktif atölyeler gibi farklı yaş gruplarına yönelik içeriklerle zenginleştirildi.

çocuk etkinlikleri yoğun ilgi görüyor:

Çocuklara özel hazırlanan faaliyetler minik katılımcılardan yoğun talep aldı. Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan etkinlikler, çocukların yaşıtlarıyla bir araya gelip sosyalleşmesine olanak tanıyor. Tiyatro oyunları ve çocuk filmleri, aileler tarafından da beğeni topluyor.

başkan dursun'un değerlendirmesi:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Münir Özkul Kültür Sanat ve Sinema sezonumuzu başlattık. Bu sezonda da yine minik misafirlerimiz için her şeyi düşündük. Adeta bir fotoğraf makinesi olan miniklerimizin eğlenirken öğrenmesi adına birbirinden faydalı etkinlikler hazırladık. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Sinema ve çocuk etkinliklerimizle de onların keyifli vakit geçirmelerine katkı sunuyoruz. Ayrıca ara tatilimizde de birbirinden keyifli etkinliklerimizi çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Sezon programı, çocukların hem yaratıcı yönlerini desteklemeyi hem de ailelerle birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri seçenekler sunmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, tüm çocukları etkinliklere davet etti.

ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL ETKİNLİKLER, MİNİK KATILIMCILARDAN YOĞUN TALEP GÖRDÜ.