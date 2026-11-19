Hekimlerden uyarı: bilinçsiz ürün kullanımı sağlık sorunlarına yol açıyor

Soğuk havaların tetiklediği üst solunum yolu rahatsızlıkları döneminde, hekim önerisi olmadan alınan gıda takviyeleri ve bitki çaylarının zararları gündeme geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Doç. Dr. Müge Bilge ile Bahçelievler Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. İyed Oğuz, sağlık çalışanı olmayan kişilerin önerilerine dayanarak ürün kullanmanın hem akut hem de kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Hangi uygulamalar risk yaratıyor ve neden:

Doç. Dr. Müge Bilge gereksiz multivitamin ve C vitamini kullanımına sık rastladıklarını belirtti. Bilge, sağlıklı, 50 yaş altında ve ek hastalığı olmayan kişilerde multivitamin eksikliğinin beklenmediğini; gereksiz ve yüksek doz takviyelerin karaciğer ve böbrek toksisitesi ile hatta acil diyaliz ihtiyacı oluşturabilecek kadar ciddi sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

Bilge, C vitamininin üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlediğine dair kanıt bulunmadığını, magnezyumun bağırsaktan gerekeni emildiğini ve aşırı alımın büyük oranda atıldığını ifade etti. Ayrıca A vitamininin yağda çözünen bir vitamin olması ve yüksek doz E vitamininin kardiyovasküler riski artırma potansiyelinin bulunduğu uyarısını yaptı.

Kimler daha hassas, hangi etkileşimler tehlikeli:

Uzm. Dr. İyed Oğuz, özellikle yaşlılar ve kalp, diyabet gibi kronik hastalığı olanlara bu tür ürünlerin kesinlikle önerilmediğini söyledi. Sarı kantaron ve meyan kökü gibi bitkisel ürünlerin kan sulandırıcılar başta olmak üzere ilaçlarla etkileşime girip kanama veya diğer yan etkilere neden olabileceğinin altını çizdi.

Uzmanlar ayrıca gebelerin en çok kaçınması gereken grup olduğunu, çünkü karışımlardaki toksik maddelerin plasenta yoluyla bebeğe geçebileceğini belirtti. Her bireyin durumuna göre hekim değerlendirmesi gerektiği; önce kan değerleri, vitamin düzeyleri ve ilaç kullanımının kontrol edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Doç. Dr. Bilge, sosyal medyada sağlık çalışanı olmayan kişilerin yaptığı tanıtımların toplumda yanlış farkındalık yarattığını ve bu önerilerle ürün kullananların sıkça acil servisleri ve poliklinikleri meşgul ettiğini söyledi. Bu tür duyuruların hastaları gereksiz risklere soktuğunu ifade etti.

Pratik uyarılar arasında günde 1-2 hazır poşet bitki çayını geçmemek, takviye almadan önce hekime danışmak ve eksiklik varsa tetkikler sonrasında doktor kontrolünde takviye başlamak yer alıyor.

Geri dönülemez sonuçlara yol açan örnek vaka:

Bilge, geçmişte kilo kaybı amacıyla kullanılan ve hasta tarafından Çin çayı olarak ifade edilen bir ürünün yol açtığı sonucu aktardı. 20’li yaşlarda genç bir kadın, düzenli kullanımı sonrası akut böbrek yetersizliğiyle acile geldi ve kalıcı hemodiyaliz hastası oldu. Bilge bu vakayı hatırlatarak, içinde ne olduğunu bilinmeyen karışımların ani alerjik reaksiyonlardan geri dönülemez organ yetmezliklerine kadar gidebileceğini belirtti.

Uzmanlar, basit amaçlarla başlanan takviyelerin kişiye göre ciddi zarar verebileceğini, özellikle tiroit, kardiyovasküler sistem ve kanama riskleri açısından dikkat gerektiğini ifade etti. Örnek olarak yüksek doz B7 kullanımının çarpıntı yakınmasıyla tiroit kliniklerine başvurulara neden olabildiği belirtildi.

Sonuç olarak hekimler, herhangi bir takviye veya bitkisel ürün kullanılmadan önce kişinin yaşını, mevcut ilaçlarını ve sağlık geçmişini göz önüne alan tıbbi değerlendirme yapılmasını, sosyal medya veya çevre tavsiyeleriyle hareket edilmemesini öneriyor.

Bu kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarının başladığı bir dönemde vatandaşların önce hekimlerine danışmaları, gereksiz vitamin tüketiminden kaçınmaları ve riskli gruplarda takviye kullanımından kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.

BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ DAHİLİYE BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DR. İYED OĞUZ