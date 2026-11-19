Sultanhisar belediye başkanı çocuklarla sahada sözünü tutuyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çocuklara verdiği sözü yerine getiriyor. Kasım ara tatili sona ermeden düzenlenecek etkinlikte başkan, miniklerle birlikte formayı giyerek sahaya çıkacak.

Etkinliğin ayrıntıları:

Karşılaşma 21 Kasım Cumartesi saat 20.30'da Atça Sanayi Sitesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilecek. Maçta takımlar kurulacak ve etkinliğe katılacak tüm çocuklar davet edildi.

Çocuklara davet ve beklenti:

Başkan Kaya, çocuklarla futbol oynamanın heyecanını yaşayacağını belirterek tüm minikleri etkinliğe çağırdı ve bol gollü ve eğlenceli bir karşılaşma temennisinde bulundu.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, ÇOCUKLARA VERDİĞİ SÖZÜ TUTARAK HALI SAHADA DÜZENLENECEK FUTBOL MAÇINDA MİNİKLERLE BİRLİKTE FORMA GİYECEK.