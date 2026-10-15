Sultangazi'de sağanak sonrası duvar park halindeki araca çöktü

olayın detayları:

İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle bir duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

Çökme anında park halindeki aracın bir kısmı çamur yığınının altında kaldı ve olayın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

görüntüler ve bölgedeki durum:

Kayıtlarda duvarın yağmurla zayıflayan zeminden koparak araç üzerine devrildiği görülüyor. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok bölgede su baskınlarına neden oldu.

SULTANGAZİ'DE YAĞMURUN ETKİSİYLE DUVAR ÇÖKTÜ