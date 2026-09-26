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Sultangazi'de silahlı saldırı: eş mesajları kavgası iddiası

Yunus Emre Mahallesi'nde sokakta vurulan 44 yaşındaki Ö.Ş. ağır yaralandı; polis, şüpheli A.K.'yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla yakaladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de silahlı saldırı: eş mesajları kavgası iddiası

Olay ve sağlık durumu:

Olay, 25 Eylül saat 22.10 sıralarında İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Sokakta silahla yaralanan Ö.Ş. (44), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinin bildirdiğine göre yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, soruşturma kapsamında delil ve görgü tespiti çalışmaları başlatıldı.

Şüpheli ve gözaltı:

Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K. (44)'yi Şehit Murat Celep Caddesi'nde, suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadelerinde, eşi ile mağdur arasında mesajlaşmalar olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K.'nin, "kasten yaralama" ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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