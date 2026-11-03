Sultangazili sporcu Zehra Betül Yılmaz Türkiye üçüncüsü oldu

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Zehra Betül Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Parabadminton Türkiye Şampiyonası'nda SU5 kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

yarışma ve kategori:

9 yaşındaki ve 4. sınıf öğrencisi olan Zehra Betül Yılmaz, SU5 sınıfındaki mücadelesinde üçüncülüğü elde etti. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, parabadminton branşında aldığı bu dereceyle kente bir başarı daha ekledi.

başkanın değerlendirmesi:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise şunları söyledi: 'Avrupa Spor Şehri Sultangazi artık Avrupa’nın en iyi spor şehri, bu unvanı ne kadar çok hak ettiğimizi sporcularımız aldığı başarılarla bizlere bir kez daha gösterdi. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarken şehrimizi sporda bir marka haline getirmek için durmadan çalışıyoruz. Ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu aldığımız madalyalarla görmek bizlere de büyük gurur veriyor. Bu kez parabadminton branşında yarışan sporcumuz 4. sınıf öğrencimiz Zehra Betül Yılmaz, Türkiye 3.’sü olarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum'.

Başkanın açıklamaları, Sultangazi'nin spor alanındaki hedef ve çabalarını vurgularken, yerel sporcuların ulusal başarılarının kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

SULTANGAZİLİ PARABADMİNTONDA SPORCU TÜRKİYE 3’NCÜSÜ OLDU