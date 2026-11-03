Dolar 49,9931 +0,03%
Euro 55,9826 +0,10%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.321,73 -0,92%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 103,58 -1,14%
--°

Sultangazili sporcu Zehra Betül Yılmaz Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara'da düzenlenen Parabadminton Türkiye Şampiyonası'nda 9 yaşındaki Sultangazili Zehra Betül Yılmaz, SU5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sultangazili sporcu Zehra Betül Yılmaz Türkiye üçüncüsü oldu

Sultangazili sporcu Zehra Betül Yılmaz Türkiye üçüncüsü oldu

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Zehra Betül Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Parabadminton Türkiye Şampiyonası'nda SU5 kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

yarışma ve kategori:

9 yaşındaki ve 4. sınıf öğrencisi olan Zehra Betül Yılmaz, SU5 sınıfındaki mücadelesinde üçüncülüğü elde etti. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, parabadminton branşında aldığı bu dereceyle kente bir başarı daha ekledi.

başkanın değerlendirmesi:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise şunları söyledi: 'Avrupa Spor Şehri Sultangazi artık Avrupa’nın en iyi spor şehri, bu unvanı ne kadar çok hak ettiğimizi sporcularımız aldığı başarılarla bizlere bir kez daha gösterdi. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarken şehrimizi sporda bir marka haline getirmek için durmadan çalışıyoruz. Ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu aldığımız madalyalarla görmek bizlere de büyük gurur veriyor. Bu kez parabadminton branşında yarışan sporcumuz 4. sınıf öğrencimiz Zehra Betül Yılmaz, Türkiye 3.’sü olarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum'.

Başkanın açıklamaları, Sultangazi'nin spor alanındaki hedef ve çabalarını vurgularken, yerel sporcuların ulusal başarılarının kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

SULTANGAZİLİ PARABADMİNTONDA SPORCU TÜRKİYE 3’NCÜSÜ OLDU

SULTANGAZİLİ PARABADMİNTONDA SPORCU TÜRKİYE 3’NCÜSÜ OLDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop’ta 812 yıllık fetih mirası törenlerle yad edildi
images

sinop’un fethinin 812. yılı törenlerle anıldı
images

Yeni dönemde sorumluluğu vurgulayan Tanoğlu mazbatasını aldı
images

Canik'te pickleball ile hareketli yaşam çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kula'da Kavacık rampalarında yağış nedeniyle tır devrildi, yaralanma yok

Ankara'da kardeşlik vurgusu: Karabağ zaferinin 6. yılı resepsiyonla anıldı

Esenyurt'ta hücre evinde yakalanan şüpheli 23 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu

Sinop’ta 812 yıllık fetih mirası törenlerle yad edildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı