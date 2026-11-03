Sinop’ta 812 yıllık fetih mirası törenlerle yad edildi

Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü, Sinop Valiliği tarafından düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Program, tarihi Lonca Kapısı önünde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı; mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı’ndaki etkinliklerle sona erdi. Kutlamalarda, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehter takımının gösterisi dikkat çekti.

tören programı ve vali konuşması:

Mehter gösterisinin ardından konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, tarih bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Bizim başkalarının hayali kahramanlarına ihtiyacımız yok. Bizim kendi gerçek kahramanlarımız var. Bizim Alparslan’ımız var, bizim İzzeddin Keykavus’umuz var, bizim Fatih’imiz var, bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz var. Önce kendi tarihimizi, kendi medeniyet değerlerimizi, kendi kahramanlarımızı bileceğiz. Kendi coğrafyamıza, kendi vatanımıza sımsıkı sarılacağız. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğini inşa edemez. Bu sebeple tarihimizi, kahramanlarımızı her daim kalplerimizde yaşatmalıyız"

fetihin önemi ve kültürel miras çağrısı:

Özarslan, Sinop’un fethinin Türklerin Karadeniz’e açılmasında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "İşte Sinop’un fethi, biz Türklerin Karadeniz’e açılan kapısını aralayan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu fetih, Anadolu’nun kuzeyinde Türk hâkimiyetinin pekişmesi açısından büyük bir stratejik başarıdır. Sinop Fatihi İzzeddin Keykavus da, Türkiye Selçuklu Devletimizi, bir kara devleti olmaktan kurtarmış ve kuzeyimizdeki Mavi Vatan’ın sınırlarına kavuşturmuştur. O günden bugüne Sinop, Türk yurdudur, ve Allah’ın izniyle, ilelebet Türk yurdu kalacaktır. Bu şehir, maviyle yeşilin kalbinde 812 yıldır hem bir emanet, hem bir gurur nişanesi olarak dimdik ayaktadır." dedi.

Vali, kentin tarihi kimliği, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı: "Sinop’un tarihi kimliğini, doğal güzelliğini, kültürel zenginliğini koruyarak daha güçlü bir geleceğe yürümek boynumuzun borcudur. Doğal liman özelliğiyle stratejik öneme sahip, coğrafi konumu nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bu güzel şehre hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan devraldığımız bu emaneti, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara, gençlerimize, Türkiye Yüzyılı’na taşıyacağız."

Konuşmasının sonunda Vali Mustafa Özarslan, Sultan I. İzzeddin Keykavusu, fetihte mücadele eden kahramanları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Sinop’un fethinin 812. yıl dönümünü kutladı.

SİNOP’UN FETHİNİN 812. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.