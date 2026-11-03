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Canik'te pickleball ile hareketli yaşam çağrısı

Canik Kaymakamlığı'nın etkinliğinde Kaymakam Şeref Aydın, kurum yöneticileri ve basın mensupları Canik Tenis Kortları'nda pickleball oynayarak hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Canik'te pickleball ile hareketli yaşam çağrısı

Canik'te pickleball etkinliği: hareketli yaşam çağrısı

Canik Kaymakamlığı ev sahipliğinde Canik Tenis Kortları'nda düzenlenen etkinlikte kaymakam, kurum yöneticileri ve basın mensupları bir araya gelerek pickleball oynadı. Katılımcılar hem spor yapma fırsatı buldu hem de bu spor dalını yakından tanıma imkânı yakaladı. Organizasyon, şehirde hareketli yaşamı teşvik etme ve sporun günlük yaşamdaki yerini güçlendirme hedefiyle gerçekleştirildi.

etkinlikte kimler vardı:

Etkinliğe Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Samsun Afad İl Müdürü Ahmet Matur, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal ile kurum temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar kortlarda uygulamalı olarak pickleball oynayarak sporun kurallarını ve ritmini deneyimledi.

amaçlar ve vurgular:

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, organizasyonun amacını anlatırken "Özellikle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı hayat için spor çok önemli. Sporu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın, ilin spor altyapısının güçlü olduğunu belirterek bu potansiyelin değerlendirilmesi ve pickleballun kamu hizmet binaları bahçeleri ile spor tesislerinde yaygınlaştırılması niyetini dile getirdi.

Ebubekir Ayrancı ise etkinliğin hareketli yaşamı özendirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Canik Kaymakamlığı, Samsun Pickleball Derneği ve İletişim Başkanlığımızın organizasyonunda... Pickleballun Samsun’da yaygınlaşması amacıyla iş birliklerimiz devam edecektir" dedi. Her iki konuşma da sporun toplum sağlığı ve bağımlılıkla mücadeledeki rolüne dikkat çekti.

Etkinlik, katılımcılara spor alışkanlığı kazandırma ve kamu kurumları arasında sporun yaygınlaştırılmasına yönelik somut adımların atılabileceğine dair bir örnek teşkil etti. Organizasyonda amaçlanan farkındalığın artırılması ve pickleballun tanıtılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KAYMAKAM, KURUM YÖNETİCİLERİ VE BASIN MENSUPLARI...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KAYMAKAM, KURUM YÖNETİCİLERİ VE BASIN MENSUPLARI PİCKLEBALL OYNAYARAK HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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