Dolar 50,3890 +0,09%
Euro 55,5508 +0,10%
Bist 11.795,21 -0,40%
Altın Gram 6.254,01 -0,67%
EUR/USD 1,1019 -0,08%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi vatandaşlara 9 alanda yeni meslek fırsatları sunuyor

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, satıştan girişimciliğe ve çocuk bakımına kadar 9 alanda kurs açarak vatandaşlara yeni meslek olanakları sağlıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi vatandaşlara 9 alanda yeni meslek fırsatları sunuyor

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi yeni kurslarla mesleki gelişimi hedefliyor

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, ilçedeki vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir dizi yeni kursun hazırlıklarını başlattı. Merkez, farklı yaş ve eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik planlanan eğitimlerle istihdam ve beceri kazanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Planlanan kurslar:

Merkez tarafından planlanan eğitim programları, satış ve perakende alanlarından muhasebe ve finans bilgisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Listede Satış Görevlisi, Perakende Reyon Görevlisi, Perakende Reyon Satış Görevlisi, Ön Muhasebe ve Kasa Sorumlusu kursları ile birlikte Finansal Yatırım Kursu ve Girişimcilik Kursu yer alıyor. Ayrıca aile ve çocuk gelişimine yönelik Ebeveyn Destek Eğitimi ve Çocuk Bakımı Elemanı kursları da açılması planlanan eğitimler arasında bulunuyor. Toplamda merkez tarafından 9 farklı alanda kurs düzenlenmesi hedefleniyor.

Başvuru takvimi ve iletişim:

Kurum duyurusuna göre kurslarla ilgili talepler Kasım ayı içinde toplanacak, kurs programlarının planlaması ise Aralık ayında yapılacak. Başvuru ve kurs detayları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi ile iletişime geçebilir. İletişim için verilen telefon numarası: 0256 351 30 97.

Merkezin hedefi, kısa sürede uygulanabilir beceriler kazandırarak katılımcıların işgücü piyasasında rekabet gücünü artırmak ve aile ile çocuk bakımına ilişkin farkındalığı desteklemek. İlgilenenlerin belirtilen tarihlerde taleplerini iletmeleri, kursların ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine katkı sağlayacak.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN MESLEKİ VE KİŞİSEL...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 9 FARKLI ALANDA KURS AÇILMASI PLANLANIRKEN, KURSLAR İÇİN KASIM AYI İÇERİSİNDE TALEP TOPLANACAĞI, ARALIK AYINDA İSE PLANLAMA YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençler çamurun, boyanın ve fikrin peşinde: Muğla'da haftalık sanat atölyeleri
images

Tavşancıl’a çok amaçlı 720 kişilik kültür ve etkinlik merkezi
images

Çanakkale'de diyabette erken tanı öne çıktı: hastanede eğitim ve tarama standı k...
images

Çanakkale'de atık taşıma araçlarına mevzuat odaklı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karahayıt'ta Derviş Evi çadırında siyasi buluşma: Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu katıldı

Gençler çamurun, boyanın ve fikrin peşinde: Muğla'da haftalık sanat atölyeleri

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden motosiklet sürücülerine güvenlik çağrısı

Alkollü sürücünün direğe çarpması Adıyaman'da yaralanmayla sonuçlandı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi