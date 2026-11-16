Kayabaşı'nda Başakgiller çocuk parkı: ara tatilin yeni oyun adresi

Başakgiller çocuk parkı açılıyor

Başakşehir Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi’nde yeni bir çocuk merkezi daha hizmete sunuyor. Toplam 930 metrekarelik alana yayılan Başakgiller Çocuk Parkı, 14 Kasım Cumartesi günü kapılarını açarak ara tatilde minik ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Merkez, ailelerin eşliğinde 2 yaş ve üzeri çocukların güvenli ve nitelikli zaman geçirebileceği şekilde tasarlandı.

oyun alanı ve yaş gruplarına göre tasarım:

Park iki katlı bir düzenlemeye sahip; zemin katta 460 metrekare, -1. katta ise 470 metrekare olacak şekilde planlandı. Toplamda 21 farklı oyun ve aktivite çocukların farklı yaş ve gelişim düzeylerine hitap edecek biçimde bir araya getirildi. Oyun Köşesi ve Soft Play alanları küçük yaş grubuna yönelik uzun süreli ve serbest oyun imkânı sağlarken, sportif oyun makineleri ve alanlar daha büyük çocukların fiziksel becerilerini kullanmasına olanak tanıyor.

öne çıkan oyunlar ve süre/puan uygulamaları:

Başakgiller’de dikkat çeken donanımlar arasında Sarı Helikopter yer alıyor; 3–5 yaş grubuna uygun bu ekipman, 180 derece hareket eden direksiyon sistemiyle tasarlandı ve oyun süresi 3 dakika olarak belirlendi. Küçük yaş grubu için helikopter, uçak, otomobil ve otobüs temalı araçlar bulunuyor. Daha büyük çocuklar için langırt, masa tenisi, Air Hockey, basketbol, voleybol ve futbol arenası yer alıyor.

Oyunların bazıları performansa dayalı ölçütler içeriyor: Futbol Arenası’nda çocuklar 90 saniyede 30 vuruş hedefiyle karşılaşırken, Duvar Refleks Oyunu hız ve dikkat testi sunuyor. Büyük Basket oyununda 50 puana ulaşanlar ek süre kazanıyor. Bu yapı, hem eğlenceyi hem de sportif becerilerin sınanmasını mümkün kılıyor.

başakşehirli puanları eğlenceye çevirme imkânı:

Başakgiller Çocuk Parkı’nda Başakşehirli Mobil Uygulaması üzerinden biriktirilen puanlarla da oyunlara erişim sağlanabiliyor. Uygulama kullanıcıları 200, 500, 900, 1.000, 2.000 ve 3.000 puan seçenekleriyle parkın sunduğu farklı oyun ve aktivite imkânlarından yararlanabilecek. Bu uygulama, yerel program ve ödülleri doğrudan çocukların eğlenceli anlarına dönüştürmeyi hedefliyor.

çalışma düzeni, erişim ve konum:

Başakgiller Çocuk Parkı normal çalışma düzeninde pazartesi günleri genel temizlik ve bakım nedeniyle kapalı olacak. Merkez, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek; ara tatile özel olarak ise pazartesi günü de misafir kabul edilecek. Parktaki oyunlara katılımda her ekipman için belirlenen yaş aralıklarına uyulması gerekiyor ve 2 yaşın üzerindeki çocuklar ebeveyn kontrolünde merkeze girebilecek.

Adres bilgileri değişmeden korunuyor: Başakgiller Çocuk Parkı, Kayabaşı Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi No: 5 adresinde yer alıyor. Merkez, Cadde Dükkanları otobüs durağına yaklaşık 300 metre mesafede bulunuyor; ulaşım için 36AS, 36F, 78E, 78F, 78K, 79B, 79E, 79FY, 79K, 79T, 146F ve MK11 hatları kullanılabiliyor. Metro ile gelen ziyaretçiler M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nın Toplu Konutlar istasyonunda indikten sonra yaklaşık 900 metrelik yürüyüşle parka ulaşabilecekler.

ara tatilde beklentiler ve toplumsal katkı:

Ara tatilde hizmete giren Başakgiller Çocuk Parkı, çocukların ekran karşısında geçirilen süreyi azaltıp fiziksel aktivite ve sosyalleşme fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Başakşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik bu yeni yatırımı, ailelere ortak kullanım alanı sunarken çocukların güvenli bir ortamda oyun ve hareket yoluyla gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Park, komşulara ve ailelere yönelik bir hizmet olarak çocukların günlük yaşamına dokunmayı ve onların geleceğine olumlu bir iz bırakmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİRLİ ÇOCUKLARA YEPYENİ BİR EĞLENCE DÜNYASININ KAPILARI AÇILIYOR. TOPLAM 930 METREKARELİK ALANDA HİZMET VERECEK BAŞAKGİLLER ÇOCUK PARKI, 14 KASIM CUMARTESİ İTİBARIYLA MİNİK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLAYACAK.