Gönen'de Çarşı Camii önünde birlik: Gazze'ye umut el uzatıldı

Gönen'de yardım etkinliği Çarşı Camii önünde gerçekleştirildi:

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen yardım organizasyonu, Çarşı Camii önünde gün boyunca sürdü. Etkinlik, farklı yaş ve kesimlerden vatandaşların katılımıyla göze çarpan bir dayanışma görüntüsü sundu.

Toplanan katkılar ve dağıtım süreci:

Organizasyondan elde edilen gelirin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı yetkililerce ifade edildi. Katkıların güvenli kanallar üzerinden yönlendirileceği vurgulandı.

Yerel dayanışmanın önemi:

Etkinlik, Gönen'de yardımlaşma ve paylaşma kültürünün örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Hayırsever vatandaşlar gün boyunca destek için bir araya gelirken, organizasyonun bölgedeki insani ihtiyaçlara dikkat çekme amacına hizmet ettiği belirtildi.

GÖNEN İLÇESİNDE, GAZZE’DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA YARDIM ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ